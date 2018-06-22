Первая персональная выставка внучатой племянницы Шагала представлена в Тель-Авиве

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая персональная выставка Ирины Марковой-Шагал, внучатой племянницы великого художника Марка Шагала, открылась в Тель-Авиве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили посольстве Беларуси в Израиле.

Посол Беларуси в Израиле Владимир Скворцов и художница Ирина Маркова-Шагал

Вернисаж посвящен сразу трем праздничным датам - 70-летию Независимости Израиля, Дню Независимости Беларуси и Дню России.

Как отметил посол Беларуси в Израиле Владимир Скворцов на церемонии открытия выставки, экспозиция глубоко символична. "Эта выставка подчеркивает идею историко-культурной общности трех народов и их богатого совместного художественного наследия", - убежден дипломат.

Работа Ирины Марковой-Шагал

Владимир Скворцов пожелал художнице творческих успехов и выразил надежду, что работы кисти Ирины Марковой-Шагал, проживающей в Эйлате, однажды смогут увидеть и на родине ее именитого родственника.

Выступая перед присутствующими, Ирина Маркова-Шагал рассказала, что побуждающим мотивом в подготовке этой выставки для нее являлось намерение продемонстрировать силу искусства и его роль в укреплении дружбы народов Израиля, Беларуси и России, прежде всего на межчеловеческом уровне. Еще одна цель - показать, что люди, стремясь быть достойными своих предков и их наследия, должны делать это не только из-за кровного родства и семейных уз, а в первую очередь, чтобы самим состояться как личность.

Во время церемонии открытия выставки

Художница поблагодарила присутствующих за поддержку, которая придает ей творческую энергию и вдохновение. Она добавила, что намерена и в дальнейшем содействовать укреплению межкультурных коммуникаций и сохранению общего наследия. В этих целях Ирина с удовольствием посетит родину Марка Шагала.

Выставка разместилась в Российском культурном центре. Представленные 36 работ Ирины Марковой-Шагал впечатляют зрителя своим многообразием. В них прослеживается духовное родство с Марком Шагалом, живопись которого всемирно известна своим особым стилем и восприятием окружающего мира.

Работа Ирины Марковой-Шагал

Примечательно, что профессиональная жизнь Ирины, бывшего физика и инженера-экономиста, была далека от искусства. Свою первую картину она написала три года назад, в возрасте 58 лет. Тем не менее, ее творчество довольно быстро стало известно в Израиле. Для манеры письма художницы характерны сочетание тщательно выписанных деталей и символических форм, в которые она стремится облечь окружающую реальность.

В церемонии открытия выставки приняли участие представители политической и экономической сфер, дипломатического корпуса, СМИ и русскоязычной творческой общественности Израиля.-0-

Фото посольства Беларуси в Израиле