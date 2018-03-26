"Пестрый тюльпан" соберет в Бресте мастеров искусств из пяти стран

26 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 23-25 мая состоится III Международный фестиваль мастеров искусств "Пестрый тюльпан", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Форум пройдет на сцене Брестского академического театра драмы. В этом году он посвящен сценическому искусству ХХ столетия. Ожидается, что музыкальными шедеврами, театральными постановками и балетом публику порадуют артисты из Беларуси, России, Польши, Франции и Японии.

В первый день прозвучат произведения польских, французских и российских композиторов прошлого века. В частности, в концерте намерены принять участие представители Мариинского и Михайловского театров Санкт-Петербурга, Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь. Маэстро Игорь Оловников вместе со своей ученицей Мариной Кулов готовят концерт для двух фортепиано с оркестром.

Зрителям во второй день предлагают посмотреть премьеру хореографического спектакля "Тополя и ветер" российского Театра современной хореографии "Ballet.Theatre". Во втором отделении на сцену выйдет трио из Минска - "Шоу барабанщиков "Стресс". Завершится фестиваль показом спектакля "Фрида", посвященном известной мексиканской художнице Фриде Кало, в постановке Театра фламенко "Fabrica de Tabaco" из Санкт-Петербурга.

Фестиваль "Пестрый тюльпан" пройдет в Бресте в третий раз. С каждым годом расширяется спектр представленных на нем видов искусств и география участников.

Организаторами форума выступают Брестский академический театр драмы и предприятие "ГудПауэр" при поддержке диппредставительств Польши и Франции в Бресте.-0-

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