Певица Валерия празднует юбилей

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская певица Валерия - Алла Юрьевна Перфилова - отмечает сегодня юбилей.

"Русская Мадонна", как назвала певицу британская газета The Independent, родилась 17 апреля 1968 года в городе Аткарске Саратовской области. Отец - Юрий Иванович Перфилов - был директором музыкальной школы Аткарска, мать - Галина Николаевна Перфилова - преподавала в этой школе. Здесь же Алла Перфилова, сменившая впоследствии свое имя на сценический псевдоним Валерия, начала получать музыкальное образование. Общеобразовательную школу закончила с золотой медалью.

Лукашенко поздравил с юбилеем певицу Валерию "Восхитительный голос, неповторимая манера исполнения, яркая индивидуальность и талант помогли вам достичь профессиональных высот, завоевать авторитет и искреннюю любовь публики не только в России, но и далеко за ее пределами", - говорится в поздравлении.

В 1985 году Валерия приехала в Москву и поступила в музыкальную академию имени Гнесиных по классу эстрадного вокала. Обучали Валерию народный артист СССР Иосиф Кобзон и народная артистка России Гелена Великанова.

В 24 года Валерия стала победительницей телевизионного конкурса "Утренняя звезда", международного конкурса "Братиславская лира" и получила приз зрительских симпатий на конкурсе "Юрмала-92".

В это же время произошло знаковое событие в судьбе исполнительницы - знакомство с Александром Шульгиным. Продюсер заметил молодую талантливую певицу в московском ночном клубе "Таганка-блюз", где она выступала со своим первым мужем Леонидом Ярошевским. Шульгин предложил ей поучаствовать в записи англоязычного альбома The Taiga Symphony. Альбом содержал песни, которые были призваны раскрыть душу русской девушки. Запись велась в студиях Лондона, Мюнхена, Москвы. Параллельно с работой над The Taiga Symphony по заказу английской фирмы Olympia Disk певица записала альбом с известными русскими романсами.

Отношения продюсера Шульгина и его звезды развивались стремительно и завершились свадебным маршем. В 1993 году у пары появилась дочь Анна, затем сыновья Артемий и Арсений. Рождение детей отложило сольные концерты Валерии, но она продолжала записывать песни и снимать клипы.

Совместно с Александром Шульгиным были выпущены альбомы "Анна" (1995 год), "Фамилия, часть 1" (1997),"Самое лучшее" (1999), "Глаза цвета неба" (2001), макси-синглы "Метелица" и "Рига - Москва", а также появился "Первый INTERNET альбом" (2000). В начале 2002 года Валерия покинула шоу-бизнес из-за разногласий со своим продюсером, в этом же году произошел развод Валерии и Шульгина. В апреле 2003 года решением суда контракт между певицей Валерией и Александром Шульгиным был расторгнут.

7 апреля 2003 года Валерия подписала контракт с продюсером Иосифом Пригожиным, после чего вернулась на сцену и вновь стала успешной певицей. 8 октября 2003 года вышел ее новый альбом "Страна любви". Несмотря на то что Валерия и Иосиф сначала отрицали свои романтические отношения, 5 июня 2004 года звездная пара сыграла свадьбу. В 2006 году вышел альбом "Нежность моя", в 2008 году увидел свет новый англоязычный альбом артистки Out of Control, 4 мая 2009 года состоялся релиз альбома Out of Control в Великобритании.

В 2006 году вышла автобиографическая книга певицы "И жизнь, и слезы, и любовь". В декабре 2007 года Валерия объявила о прекращении гастрольной деятельности в России и переходе на западный рынок. Март-апрель 2009 года - Валерия участвовала в гастрольном туре легендарной группы Simply Red по Великобритании. 30 апреля 2009 года состоялся их совместный концерт в Москве.

Валерия многократно награждалась премиями хит-парада "Золотой Граммофон", была лауреатом национальной российской премии "Овация", многократным лауреатом телевизионного фестиваля "Песня года". Кроме того, в составе жюри она принимала участие в телевизионном конкурсе молодых исполнителей "Секрет успеха" (X-Factor) на канале "Россия". Ее регулярно приглашают в жюри Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" в Юрмале.

Успешная певица уже много лет входит в список 50 самых богатых российских знаменитостей по версии Forbes, при этом принимает участие в благотворительных акциях. В 2008 году Валерия была назначена послом доброй воли Международной организации по вопросам миграции при ООН. Впоследствии она была награждена медалью за заслуги в борьбе с торговлей людьми.

Уже почти 30 лет Валерия поет на большой сцене, и сегодня она входит в число наиболее популярных российских исполнителей. В 2013 году певице было присвоено звание Народной артистки России, а спустя год состоялся ее сольный концерт в лондонском The Royal Albert Hall.

20 и 21 апреля 2018 года Валерия выступит с юбилейными концертами в Крокус Сити Холле (Москва). Певица представит публике новую программу "К Солнцу".-0-