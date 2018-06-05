Пленэр-конкурс "Палитра Придвинья" собирает юных художников в Новополоцке

5 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Новополоцке сегодня открывается X Межгосударственный пленэр-конкурс "Палитра Придвинья", сообщили БЕЛТА в Новополоцком горисполкоме.
В этом году в пленэре примут участие 17 делегаций из Беларуси, России, Латвии. Всего ожидается около 60 участников. Торжественное открытие юбилейного пленэра-конкурса юных художников, посвященного Ивану Хруцкому, состоится в Музее истории и культуры Новополоцка. Юные художники познакомятся с историей города, выполнят натюрморт "Краски летнего дня". Завершится первый день обменом опытом за круглым столом.
Во второй день, 6 июня, участники напишут "Пейзаж настроения" в деревне Сарья Верхнедвинского района, где расположена церковь Успения Пресвятой Богородицы - неоготический храм, памятник архитектуры середины XIX века. Это один из самых выразительных неоготических храмов в Беларуси, построенный из красного кирпича. Вечером в выставочном зале детской художественной школы имени Хруцкого в Новополоцке для участников и гостей состоится мастер-класс по акварельной живописи от местной художницы Ирины Башун.
В последний день пленэра, отдавая дань памяти знаменитому художнику Ивану Хруцкому, юные художники выполнят работы в номинации "Великому мастеру посвящается…" и посетят открытие выставки "Новополоцкая палитра", посвященной 60-летию Новополоцка. Завершится пленэр-конкурс церемонией закрытия в выставочном зале художественной школы, где будут представлены работы победителей.-0-
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