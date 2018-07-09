Почти 1,9 тыс. человек аккредитовались на "Славянский базар в Витебске"

9 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Почти 1,9 тыс. человек уже аккредитовались для участия в XXVII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", сообщили корреспонденту БЕЛТА в дирекции фестиваля.

"На данный момент аккредитацию получили около 1,9 тыс. гостей и участников форума. Традиционно в числе первых фестивальные бейджи получают работники технических служб, представители СМИ, участники витебских творческих коллективов. Некоторые зарубежные артисты тоже прибыли в Витебск. Так, аккредитацию уже прошли Стас Пьеха, Олег Газманов, Зара и члены их творческих групп", - рассказали в дирекции.

Кроме того, в Витебск сегодня прибывают участники международного детского музыкального конкурса "Витебск-2018" - их творческое состязание пройдет еще до официального открытия форума, а сегодня вечером у ребят жеребьевка.

Аккредитация на "Славянском базаре в Витебске" стартовала 7 июля, а с сегодняшнего дня получить фестивальный бейдж можно будет круглосуточно. Служба аккредитации является одной из двух десятков служб, которые создаются на время фестиваля для организации приема и размещения гостей до работы пресс-центра и так далее. Все они уже приступили к работе.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 9-11 и 17-18 июля.-0-