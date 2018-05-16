Поддельные монеты и банкноты разных эпох представит выставка в Историческом музее Беларуси

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Воровские деньги", или История фальшивомонетничества" откроется 17 мая в Национальном историческом музее Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.

История фальшивомонетничества насчитывает почти столько же лет, сколько и история денег. Стремление к незаконному обогащению путем подделки легальных платежных средств фиксируется практически во всех уголках мира и во все исторические периоды. Не обошло это явление и территорию Беларуси. В последние столетия, с развитием нумизматического коллекционирования, в производстве ненастоящих денег появилось новое ответвление - выпуск так называемых антикварных подделок, которые производятся для реализации коллекционерам, а не для денежного обращения.

На выставке отражено не только фальшивомонетничество как преступление, но и порча денег на государственном уровне, создание антикварных подделок.

В экспозиции представлены ненастоящие монеты и банкноты, документальные выдержки о наиболее известных делах фальшивомонетчиков, инструменты для подделки монет и банкнот, антикварные подделки. Для сравнения большая часть подделок размещена рядом с оригиналами. На выставке экспонируются предметы из фондов Национального исторического музея Беларуси, Музея криминалистики при Академии МВД Беларуси, Музея центра культурно-воспитательной работы МВД Беларуси, Музея исторического факультета БГУ, а также частных собраний.

Большое внимание на временной экспозиции уделяется теме уголовной ответственности за фальшивомонетничество в различные периоды истории от Средневековья до современности.

Выставка подготовлена совместно с Министерством внутренних дел Беларуси и историческим факультетом БГУ.-0-