Показы лучших картин "Беларусьфильма" начинаются в минском кинотеатре "Пионер"

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Беларусьфильм-95", посвященный 95-летию киностудии, стартует сегодня в минском кинотеатре "Пионер", сообщили БЕЛТА в УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома.

Зрителям предложат посмотреть игровое, анимационное и неигровое кино белорусского производства. Фильмы игрового формата будут показывать каждую третью среду, анимационные ленты - каждое воскресенье, документальные картины - дважды в месяц, во вторую и четвертую среду.

Откроет серию киносеансов картина Валерия Рубинчика "Дикая охота короля Стаха", затем 23 сентября минчане увидят мультфильм "Приключения Нестерки", 26 сентября - короткометражки "Мы жывем на краi", "Кола", "Драўляны народ", "Янка Купала" проекта "Час летапiсу".

Из золотой коллекции киностудии представят художественные фильмы "Альпийская баллада" и "Иди и смотри". О них расскажут сами участники творческой группы. Как ранее отмечал генеральный директор "Беларусьфильма" Владимир Карачевский, программа показов расписана до декабря 2019 года.-0-