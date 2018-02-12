12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Показы спектакля "Колобанга. Привет, Интернет.by!" пройдут по всей Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА продюсер проекта Андрей Квашевич.

"Первый благотворительный показ состоится в Минске сегодня, а 13 февраля спектакль отправится в путешествие по Беларуси. Завтра его представят в городе Глубокое, 14 февраля - в Докшицах Витебской области. Всего в графике только в течение весны запланированы представления почти в 60 городах страны", - рассказал Андрей Квашевич.

Как отметил продюсер, особенность проекта в том, что он реализован в Беларуси. В создании спектакля приняли участие профессиональные режиссеры и актеры белорусских театров. Художественный руководитель - народный артист Республики Северная Осетия-Алания Модест Абрамов, автор сценария, режиссер-постановщик - Светлана Науменко. В спектакле заняты актеры Сергей Толстиков, Кирилл Новицкий, Вероника Буслаева, Ольга Короленок, Надежда Цветкова-Новицкая и другие.

Спектакль-шоу "Колобанга. Привет, Интернет. by!" создан на основе популярного мультфильма "Колобанга" (генеральный продюсер Александр Ревва), который любят дети и взрослые многих стран. Веселый и музыкальный, умный и поучительный комедийный спектакль еще раз напомнит детям о том, как правильно и безопасно пользоваться интернетом.

В игровой форме юным зрителям объясняется польза, а также вред от излишнего погружения в интернет, опасность для физического и психического здоровья, подстерегающие доверчивых пользователей. Колобок, Умник и Челка стали близкими друзьями миллионам и миллионам детей. Интернет - целая Вселенная, "летать" по которой нужно умело, осторожно, соблюдая строгие правила.-0-