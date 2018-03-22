22 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Полная программа "Славянского базара" будет объявлена в начале апреля. Об этом сообщил сегодня на брифинге генеральный директор Центра культуры "Витебск" - директор фестиваля Александр Сидоренко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В начале апреля мы объявим всю программу фестиваля на оставшихся площадках. Это концертный зал "Витебск", Витебская областная филармония, драматический театр имени Я.Коласа", - сказал директор форума.

Количество проектов форума увеличилось. "Все площадки будут полностью загружены, а в концертном зале "Витебск", наверное, даже по два концерта предстоит проводить каждый день", - заявил Александр Сидоренко.

Кроме того, ведется работа над выставочной программой, по которой в дирекцию также поступают предложения.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 7-11 и 17-18 июля. Программа фестиваля разнообразна и рассчитана на зрителя с любыми вкусами и предпочтениями. Она включает концертные и развлекательные программы для молодежи, любимые многими "Театральные встречи" и "Фестивальную кинопрограмму". В Летнем амфитеатре запланировано проведение 19 крупных проектов. На улицах и площадях Витебска развернется фэст уличного искусства "На семи ветрах" с проведением интерактивных проектов уличных театров, музыкантов, перформеров, кукольных театров и артистов. Свое 5-летие отметит проект "Кукольный квартал", спектакли для детей и взрослых предложат кукольные театры из Беларуси, России, Украины. Запланированы цирковые проекты - шоу братьев Запашных "UFO. Цирк с другой планеты" и цирк-шапито Николая Челнокова "Клоунариум".

Продолжая традицию сотрудничества с фестивалями разных стран, планируется провести международную конференцию "Фестивальное движение. Традиции и инновации" с участием организаторов фестивалей из разных стран и заседание Совета директоров Всемирной ассоциации фестивалей (ВАФ). По предложению Совета директоров ВАФ лучший творческий номер гала-концерта "International Voice in Vitebsk" с участием победителей международных фестивалей и конкурсов, которые являются членами ВАФ, будет включен в программу концерта торжественного закрытия форума.-0-