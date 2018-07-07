Полноконтактный конный турнир станет эксклюзивом фестиваля "Наш Грюнвальд" в Дудутках

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые в истории современной Беларуси 22 июля пройдет полноконтактный конный турнир на цельнодеревянных копьях со всем церемониалом по правилам XV века. Он станет одним из эксклюзивов программы Х Международного фестиваля средневековой культуры и музыки "Наш Грюнвальд" в Дудутках, сообщил корреспонденту БЕЛТА один из инициаторов и организаторов фестиваля Александр Рак.

"Ранее на фестивале была лишь театрализация конного турнира, в которой демонстрировались навыки владения копьем, мастерство наездника. Теперь же, впервые в истории современной Беларуси будет реконструирован полноконтактный конный турнир. Отличие от прочих подобных состязаний, которые проходят на территории республики, в том, что в этом случае будут сражаться рыцари в доспехах XV-XVI веков и на полноценных, длинных копьях с коронелем (плоской металлической плашкой) вместо боевого наконечника", - пояснил Александр Рак.

Такая дисциплина называется джостинг (конная сшибка на копьях), именно ее многие видели в фильмах, посвященных эпохе рыцарства. В реальной жизни белорусы, по словам Александра Рака, не лицезрели подобного уже лет 600. Суть турнира в том, что два всадника в полном комплекте доспехов несутся друг на друга вдоль так называемой линии джостер. Это деревянное ограждение, которое разделяет рыцарей. Противники направляют друг на друга копья, стремясь выбить оппонента из седла.

"Это довольно опасная, экстремальная дисциплина. Бывают случаи серьезных травм. Поэтому заниматься таким могут лишь очень хорошо подготовленные бойцы. Кроме того, это дорогое хобби: чтобы полностью снарядиться, постоянно тренироваться, нужны десятки тысяч долларов. В мире наберется, наверное, лишь пара десятков конных рыцарей. К нам приедут 6 или 8 участников. В Беларуси на данный момент полностью готов к турниру один рыцарь, еще два на подходе - им нужно доделать доспех, который полностью защитит от возможных осколков копья при ударе. Остальные участники планируют приехать к нам из России", - добавил Александр Рак.

Коней для состязаний российские гости привезут своих, у белорусских рыцарей тоже есть подготовленные лошади. "Вообще, в таком турнире у коней был доспех - защита головы и груди. Но в нашем случае необходимости в этом нет, так как джостер, разделяющий всадников, будет 1,8 м высотой, что исключает травмы для лошадей. Безопасность людей, помимо них самих, будет обеспечивать тщательная подготовка. На турнире будет дежурить бригада медиков", - сказал Александр Рак.

Он отметил, что в мире для проведения таких турниров требуются серьезные допуски. Поэтому до сих пор на цельнодеревянных копьях соревнования проводились только в США, Франции и Австралии. Беларусь будет четвертой страной. И если турнир удастся, это создаст прецедент, который позволит в следующем году расширить географию участников. Безвизовый режим послужит для этого дополнительным стимулом.

А пока в Дудутках строится джостер с полосой разгона лошадей длиной 38 м, оформляются две трибуны для зрителей. Каждая из них вмещает до 300 человек, еще несколько сотен смогут наблюдать за боем вокруг площадки. Интерес всему зрелищу придает и красочный церемониал: выходы герольдов, представление рыцарей с выносом гербов, знамен, сопровождение оруженосцев, судейство.

Х Международный фестиваль средневековой культуры и музыки "Наш Грюнвальд" пройдет 21-22 июля в музейном комплексе в Дудутках. Главным событием станет реконструкция Грюнвальдской битвы. На протяжении двух дней на территории комплекса пройдут рыцарские турниры в пешем строю в формате "щит-меч", турнир алебардистов и копейщиков, турнир лучников, массовые сражения (бугурты) и "Битва Дворов". Со сцены гостей будут услаждать веселыми и романтичными напевами и ритмами лучшие фолк- и рок-коллективы Беларуси, России и стран Европы. Пройдут мастер-классы по средневековым танцам и ремеслам, будет работать город мастеров, интерактивные площадки, мастерские по изготовлению доспехов, литью ювелирных изделий, обработке камня, изготовлению оружия, плавке руды, окраске тканей, гончарные и кузнечные мастерские.

Организаторами фестиваля выступают Экстрим-театр "Берсерк", Александр Рак и музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий "Дудутки".-0-