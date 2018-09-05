Портреты партизанских комбригов покажут на выставке Петра Явича в Витебске

5 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Галерею портретов партизанских комбригов покажут сегодня на выставке Петра Явича в витебском Художественном музее, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая музеем Ольга Акуневич.

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения этого художника. "На открытие выставки придут его дочь и сын. В экспозиции будут представлены картины из фондов музея и собрания семьи Петра Явича. Это около 70 работ, которые создавались с начала 1950-х годов и до конца жизни мастера, в том числе галерея портретов партизанских комбригов Витебщины - Миная Шмырева, Михаила Бирюлина, Федора Дубровского и других", - рассказала Ольга Акуневич.

Вниманию посетителей предложат и глубоко психологичные портреты артистов академического театра имени Якуба Коласа, лучших работников производства, учителей, спортсменов. С любовью художник писал портреты жены, детей и внуков. Интересной зрителю будет также серия автопортретов мастера.

Весомую часть творческого наследия Петра Явича составляют пейзажи. Практически до последних дней жизни художник выезжал на пленэры, и работы, описывающие красоту белорусской природы северного региона, также займут свое место на выставке.

Выставка будет работать до 5 октября.

Петр Явич родился 5 сентября 1918 года в городе Терексентмиклош (Венгрия). В 1925 году отец художника вернулся в Витебск, а через год перевез семью. Так с 1926 года начался витебский период жизни Явича, где судьба свела его с художником и педагогом Юрием Пэном. В 1934 году он поступил в Витебское художественное училище. Окончив его в 1938 году, получил направление в Ленинградскую академию художеств, но поехать учиться не смог. Петр Явич - участник Великой Отечественной войны. В 1949 году его приняли в Союз художников БССР. Уже в первые послевоенные годы Явич завоевал славу одного из лучших портретистов республики. Умер художник 14 октября 2008 года.-0-