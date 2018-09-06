Портреты знаменитых деятелей Беларуси можно увидеть на выставке в историческом музее

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Знаменитые деятели Беларуси" откроется в Национальном историческом музее 13 сентября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в музее.

Проект приурочен к международной акции Совета Европы "Дни европейского наследия" и Году малой родины.

В экспозицию включены портреты выдающихся белорусских деятелей из коллекции графики Национального исторического музея. Это работы из серии цветных литографий, авторы которых Лилия и Валентин Вареца. Зрители увидят портреты Франциска Скорины, Евфросинии Полоцкой, Миколы Гусовского, Сымона Будного, Льва Сапеги, Симеона Полоцкого, Павлюка Багрима и других. Издан каталог выставки, в котором размещены текстовые и фотоматериалы.

"Беларусь - родина множества известных государственных и военных деятелей, дипломатов, ученых, деятелей культуры, спортсменов, внесших свой вклад в процветание страны. Формирование тематических музейных коллекций и увековечение памяти исторических фигур средствами искусства содействуют сохранению памяти о них", - отметил директор исторического музея Павел Сапотько.

Выставочный проект реализован музеем совместно с Белорусским обществом дружбы и культурной связи с зарубежными странами и Белорусским государственным университетом культуры и искусств при поддержке Министерства культуры.-0-