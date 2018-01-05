Пособие по китайскому иероглифическому письму издано в Белгосуниверситете

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учебно-методическое пособие "Обучение китайскому иероглифическому письму студентов языкового вуза" издано в БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Автором выступила доцент кафедры китайской филологии филологического факультета вуза Юлия Молоткова. Над подготовкой книги она работала с 2010 года.

В БГУ отметили, что для Беларуси такое издание - уникальное, первое в данной области. При подготовке учебника автор опиралась на результаты научных экспериментов в сфере изучения иероглифического письма, которые были получены в процессе преподавания курса "Основы иероглифики" на филологическом факультете БГУ.

Исследователь раскрыла лингвистические особенности знаковой системы, а также психологические закономерности ее усвоения. Она разработала эффективную методику обучения иероглифическому письму, которая основывается на общих сходных признаках иероглифов - они могут совпадать по начертанию, звукобуквенному стандарту и значению.

Пособие содержит теоретический материал, а также практические упражнения. Всего учебник включает 1 тыс. иероглифов, которые предназначены для освоения письма во время первого года обучения. Издание предназначено для лингвистов, преподавателей китайского языка, студентов, магистрантов, а также всех, кто интересуется китайским языком и иероглифическим письмом.-0-