Повреждена картина Пабло Пикассо стоимостью $70 млн

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский миллиардер Стив Уинн снял с аукциона автопортрет Пабло Пикассо "Моряк" из-за повреждения полотна. Оно было выставлено на аукцион дома Christie's в Нью-Йорке за $70 млн, сообщает ТАСС с ссылкой Bloomberg.

Картина была повреждена в минувшую пятницу, 11 мая. Обстоятельства случившегося не раскрываются.

Интересно, что в 2006 году Стив Уинн сам повредил другое полотно Пикассо. Стив, показывая произведение искусства друзьям в своем офисе, попал локтем в полотно и проделал в нем отверстие. После реставрации стоимость картины у оценщиков снизилась со $139 млн до $85 млн. В 2013 году крупный американский финансист Стивен Коэн купил это произведение Пикассо у Уинна за $155 млн.

Испанский художник Пабло Пикассо - рекордсмен по сумме, уплаченной за все картины, когда-либо выставлявшиеся на аукционах.-0-