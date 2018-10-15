Познакомиться с "Людьми Литвы" приглашают на фотовыставке в Гомеле

15 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка Антанаса Суткуса "Люди Литвы" откроется 17 октября в Гомеле в картинной галерее Г.Х.Ващенко, сообщили БЕЛТА в государственном учреждении.

Антанас Суткус - кавалер ордена Искусства и литературы, является одним из выдающихся представителей гуманистической фотографии в Европе и мире. На выставке в Гомеле представят свыше сотни работ автора, которые создавались более 50 лет и объединены в фотографический цикл. "Люди Литвы" - это бесконечная серия кадров, в которых исчезают границы между информационной и художественной фотографией, так как их автора интересует не чистая документалистика, но глубина души человека с его радостями, одиночеством, страданием и состраданием", - рассказали в галерее.

Фото организаторов

На фотографиях Антанаса Суткуса - художники, сельчане и горожане, дети, политики, заключенные Каунасского гетто. Автору свойственны интуитивность, способность легко находить эмоциональную связь с людьми, которых он снимает, тонкое ощущение и передача мгновения повседневности. "Люди такие, какие есть, но, когда я их фотографирую, это "мои люди", такие, какими я их вижу. С помощью своей камеры я всегда стремился осмыслить мир, что окружает меня ", - отмечал мастер.

Антанас Суткус родился в 1939 году в деревне Клуонишкяй (Каунасский район). Изучал журналистику в Вильнюсе, работал в газете "Литература и искусство", в 1969 году стал основателем общества фотоискусства Литвы. Имеет много наград. "Огромный архив творчества автора заново открывают не только литовские, но и зарубежные кураторы и издатели, его работы хранятся в самых знаменитых музеях мира", - подчеркнули в галерее.

Организаторами выставки являются посольство Литвы в Беларуси, фотографический архив Антанаса Суткуса при поддержке Совета культуры Литвы, картинная галерея Г.Х.Ващенко.-0-