Познер и Макаревич выступят в проекте XIII Международного фестиваля Юрия Башмета

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Познер и Андрей Макаревич выступят в проекте XIII Международного фестиваля Юрия Башмета, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель форума известный белорусский пианист и дирижер Ростислав Кример.

Музыкально-театральная постановка с участием в главных ролях журналиста и ведущего Владимира Познера, рок-музыканта и поэта Андрея Макаревича, всемирно известного скрипача и дирижера Дмитрия Ситковецкого пройдет 12 октября в Большом зале Дворца Республики.

Спектакль "Черт, солдат и скрипка", созданный по мотивам "Истории солдата" и других сочинений Игоря Стравинского к 100-летию произведения (премьера состоялась 28 сентября 1918 года в Швейцарии), - это гениальная музыка в исполнении первоклассных музыкантов, яркий и острый стихотворный текст Михаила Успенского, ожившие рисунки Андрея Макаревича, компьютерная анимация, видео и световые эффекты.

По словам режиссера Михаила Кислярова, главной интригой спектакля стало участие в нем трех "неактеров": Владимира Познера, Андрея Макаревича и Дмитрия Ситковецкого, совмещающего исполнение роли черта с игрой на скрипке. Для режиссера была непростая задача: придумать форму, исключающую вопрос, почему заняты именно они. В постановке также принимает участие пианистка Полина Осетинская, кларнетист Игорь Федоров и хореографический дуэт молодых хип-хоп-исполнителей Александра Тронова и Анны Дельцовой.

Главные действующие лица спектакля поделились своими впечатлениями от работы в нем.

Владимир Познер очень любит острую, ироничную музыку Стравинского. Но "Историю солдата" он не знал до встречи со скрипачом и дирижером Дмитрием Ситковецким, который убедил послушать музыку и почитать текст. "Я согласился, и потом увлекся идеей, общением с талантливыми людьми. Московским и петербургским зрителям наш спектакль понравился, думаю, что и минские получат удовольствие", - сказал известный журналист.

В репертуаре Дмитрия Ситковецкого музыка Стравинского занимает важное место. Впервые серьезно он встретился с музыкой Стравинского в студенческие годы, учась в Джульярдской школе. "Мы с ребятами играли сюиту из "Истории солдата" и активно гастролировали с ней. Так что это произведение стало моим первым знакомством, а точнее - полным погружением в Стравинского. Но уже тогда мне показалось, что и в оригинальном тексте, и в музыкальном материале есть структурные проблемы. Поэтому в нашем спектакле "Черт, солдат и скрипка" я использовал пьесы не только из "Истории солдата", - рассказал музыкант.

XIII Международный фестиваль Юрия Башмета пройдет в Минске с 7 по 20 октября. По приглашению художественного руководителя фестиваля Ростислава Кримера в лучших залах белорусской столицы выступят блистательные музыканты из разных стран мира. Кроме концертов звезд классической музыки и обладателей премии "Грэмми", на фестивале, как всегда, состоятся мировые премьеры и проекты в необычном формате, одним из которых стал спектакль "Черт, солдат и скрипка".-0-