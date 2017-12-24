Праздничные фантазии дарят посетителям "Казкі Раства" в Витебске

24 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около 200 работ учащихся представлено на выставке "Казкі Раства" в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в культурно-историческом комплексе "Золотое кольцо города Витебска "Двина".

Благодаря широкому творческому подходу юных авторов экспозиция получилась необычной и оригинальной. Разнообразие техник и стилей, в которых выполнены работы, включает аппликации из ткани и соломки, квиллинг, вытинанку, батик, работы из натуральной шерсти, кожи, пуха, природных материалов, бисера, пластилинографию и, конечно же, живописные картины. Встречаются и совсем экзотические техники, например, японская канзаши, холодный фарфор и полимерная глина, техническое моделирование и конструирование, граттаж.

"Рождество - многогранный праздник, радостный и светлый, в котором сказка и быль, история и религия сплетаются самым таинственным и непостижимым образом. Как в настоящем новогоднем хороводе, закружились в экспозиции Дед Мороз и колядовщики, вертеп и колядная звезда, Младенец Иисус Христос и ангелы, новогодние игрушки и мишура. Праздничные фантазии дарят зрителям заряд положительных эмоций", - рассказали сотрудники.

Выставка традиционно проходит в канун Рождества и Нового года по инициативе культурно-исторического комплекса при поддержке учреждений дополнительного образования детей и молодежи, отделов образования Первомайского, Октябрьского и Железнодорожного районов Витебска. Она направлена на развитие через творчество духовно-нравственных и эстетических качеств у детей и подростков, приобщение их к православной и мировой культурам, призвана поддержать любовь к традиционным белорусским народным промыслам и ознакомить с традициями и современными подходами в декоративно-прикладном и изобразительном искусстве.-0-