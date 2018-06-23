Праздник-конкурс по лепке глиняной свистульки проведут в Дубровно

23 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Во время ХХV Международного фестиваля песни и музыки "Дняпроўскія галасы ў Дуброўне" (состоится 23-24 июня) проведут праздник-конкурс по лепке глиняной свистульки, сообщили БЕЛТА организаторы.

На главной сценической площадке форума будут состязаться мастера из Витебской, Брестской и Могилевской областей, а также из Аргентины и России. Его цель - возрождение и сохранение традиций глиняной свистульки, популяризация творчества мастеров, повышение их профессионального уровня и установление тесных творческих контактов между мастерами. Праздник-конкурс традиционной свистульки "Салавейка" проводится в четвертый раз.

Мероприятия фестиваля пройдут на площадках Дубровно и в агрогородках района. В первый день начнут работу подворья, посвященные юбилеям города (625-летию) и фестиваля. К этим датам приурочат открытие городских часов. Состоится конкурс эстрадной музыки "ВИА-ton". Также откроются несколько выставок, в частности уроженца района, белорусского художника Николая Опиока. Посетит малую родину и драматург Алексей Дударев, он проведет встречу с читателями. Пройдет митинг-реквием на мемориальном комплексе "Рыленки".

После открытия фестиваля коллективы разъедутся по концертным площадкам. Ближе к ночи продолжить веселье можно будет на оpen air "Вечарына ў Дуброўне" и ночной дискотеке в районном Доме культуры.

Главной площадкой гуляний второго дня станет городской стадион, куда утром по улице Комсомольской пройдут театрализованным шествием участники фестиваля. Затем 25 коллективов дадут гала-концерт, который завершится традиционным обрядом проводов гостей. Вечером с концертом выступит ансамбль "Песняры". Затем небо над Дубровно озарит фейерверк.

Фестиваль песни и музыки "Дняпроўскія галасы ў Дуброўне" проводится с 1993 года. За всю историю творческого форума его посетили около 32 тыс. участников из более 530 коллективов. До 2004 года фестиваль объединял регионы трех стран, через которые протекает Днепр. Затем к нему присоединились коллективы стран Балтии, и он начал расширять географию.-0-