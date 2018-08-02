2 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Праздник корейской культуры 19 августа пройдет в Верхнем городе Минска, сообщили БЕЛТА в посольстве Республики Корея в Беларуси.
В программе заявлены выступления творческого коллектива "Ариранг" с традиционными корейскими танцами и игрой на ударных инструментах, а также белорусских коллективов К-Рop с кавер-танцами на корейские хиты. Свое мастерство белорусским зрителям продемонстрируют команды боевого искусства таэквондо.
Все желающие смогут познакомиться с каллиграфией, поиграть в корейские игры, сфотографироваться в традиционной одежде ханбок, а также попробовать блюда корейской кухни. Для самых маленьких гостей фестиваля будет работать специальный стенд с аква-гримом.
Мероприятие в Верхнем городе пройдет с 13.00 до 17.00, вход свободный.-0-
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