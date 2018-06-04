Праздник монументальной скульптуры откроется 5 июня в Любани

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ХVІІ Областной праздник-конкурс мастеров деревянной монументальной скульптуры "Сонечная цеплыня дрэва" пройдет 5-14 июня в Любани, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

В творческом состязании примут участие 12 мастеров из Минска, Минской и Гомельской областей. Каждый из них в течение десяти дней изготовит деревянную скульптуру, используя различные технологические приемы художественной обработки древесины. Тематика нынешнего мероприятия по желанию организаторов довольно широкая - от образов местных сказок до портретов знаменитых земляков Любанщины. Впоследствии эти деревянные скульптуры украсят территорию города Любань.

Изделия из дерева являются наиболее ярким отражением традиций и верований многих народов. Именно в традиционных белорусских деревянных вещах проявляется естественная красота и тепло материала, простые, конструктивные формы. Деревянные скульптуры еще не так давно украшали кресты на въезде или выезде из деревень, местные костелы, часовни, кладбище и даже двор и дом мастера. Выполнялись композиции и иного плана: косцы, музыканты, персонажи народных сказок, фольклорные образы.

В наши дни традиция изготовления деревянной скульптуры продолжается и развивается на новом уровне. Этому способствует областной праздник-конкурс деревянной монументальной скульптуры "Сонечная цеплыня дрэва", который проводится ежегодно с 2002 года и путешествует по регионам Минской области. За 16 лет он состоялся в Смолевичском, Крупском, Воложинском, Стародорожском, Вилейском, Борисовском, Молодечненском, Столбцовском, Слуцком, Минском, Мядельском и Клецком районах.

Организаторами мероприятия выступают Миноблисполком, Минский областной центр народного творчества и Любанский райисполком.-0-