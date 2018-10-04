Праздник поэзии к 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича пройдет в Новогрудке

4 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Международный праздник поэзии "О Навагрудскі край - мой родны дом...", посвященный 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича, пройдет в Новогрудке 5-7 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе культуры Новогрудского райисполкома.

Детские и юношеские годы поэта прошли на Новогрудчине. В этом году здесь проводились различные мероприятия, приуроченные к знаковой дате. Немало интересных событий и встреч подготовлено и для гостей предстоящего праздника.

5 октября состоится научно-практическая конференция с участием ведущих историков, филологов, сотрудников музеев, культурологов и других специалистов, научные интересы которых связаны с различными аспектами мицкевичеведения и актуализации наследия Адама Мицкевича. Запланировано в этот день в Новогрудке и открытие нового детского сада, рядом с которым будет заложена аллея памяти Адама Мицкевича.

Основные праздничные мероприятия развернутся 6 октября. В программе выступления ведущих творческих коллективов региона и страны, а также шоу песочной анимации по мотивам поэмы "Пан Тадеуш". Приготовят участники и тематический кулинарный шедевр - бисквитный пирог. Откроется музей под открытым небом "Страчаная спадчына" с макетами различных исторических объектов. Финалом дня станет огненно-пиротехническое шоу с участием ходулистов "Новогрудок в жизни Мицкевича" и оpen air "Прысвячэнне Песняру". Собравшихся ждут квесты и занимательные экскурсии, откроются пленэр и выставка работ юных художников.

Завершится праздник 7 октября велопробегом "Шляхам Міцкевіча". Всем желающим предложат преодолеть дистанцию в более чем 20 км между Новогрудком и озером Свитязь.-0-