Представителя Беларуси на детском "Евровидении-2018" назовут 31 августа

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель Беларуси на детском "Евровидении-2018" будет определен 31 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

В этом году финал Национального отбора обещает стать настоящим вокальным баттлом, в котором сойдутся группа "Мята" (г. Минск), Даниэль Алекс Ястремский (г. Минск), Елизавета Мея (г. Жодино, Минская область), Артем Скороль (г. Ошмяны, Гродненская область), Ангелина Ярощук (г. Минск), вокальная группа Мonkey Tops (г. Минск), Мария Жилина (г. Минск), Ярослав Соколиков (г. Минск), Никита Белько (г. Минск), Мария Гулевич (г. Минск). Финал национального отборочного тура детского конкурса песни "Евровидение-2018" в прямом эфире покажут телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Гала-концерт на этих каналах, а также в онлайн-трансляции на официальном сайте медиахолдинга www.tvr.by начнется в 22.00.

Победитель будет определен по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей. Он представит Беларусь на детском "Евровидении-2018" 25 ноября текущего года в Минске.

Весь вечер вместе с участниками финала будут ведущие программы "Добрай раніцы, Беларусь!" Тео и Ольга Рыжикова.

Откроет гала-концерт представитель Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2017" Хелена Мерааи. Она исполнит песню "Я самая", которая звучала на международном песенном форуме в Тбилиси.

Возможность выступить в качестве гостей гала-концерта получат ребята, которым не удалось пройти в финал национального отбора этого года, но профессиональное жюри отметило высокий уровень их творческих номеров во время прослушивания.

Выступление каждого из 10 финалистов будут предварять видеовизитки, съемки которых осуществила творческая команда медиахолдинга (режиссер - Яна Шаблыко). Начиная с 27 августа визитки претендентов можно увидеть в программе "Добрай раніцы, Беларусь!".

Организатором и координатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Национальная государственная телерадиокомпания Беларусь как единственный в стране член Европейского вещательного союза (ЕВС).-0-