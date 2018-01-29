Представитель Беларуси выступит в первом полуфинале "Евровидения-2018"

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель Беларуси выступит в первой части первого полуфинала международного конкурса песни "Евровидение-2018", который состоится 8 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.
Сегодня состоялась жеребьевка распределения стран-участниц по двум полуфиналам конкурса. Так, в первом из них вместе с представителем Беларуси будут выступать исполнители из Болгарии, Литвы, Албании, Чехии, Бельгии, Исландии, Азербайджана, Израиля, Эстонии, Швейцарии, Финляндии, Австрии, Ирландии, Армении, Кипра, Хорватии, Греции и Македонии.
Второй полуфинал состоится 10 мая, борьбу за выход в финал в нем поведут артисты из 18 стран.
Международный конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне (Португалия). Его финал намечен на 12 мая.
Финал национального отбора на "Евровидение-2018" состоится в телеэфире 16 февраля. Участник, набравший наибольшее количество баллов по результатам голосования профессионального жюри и зрителей, будет объявлен победителем проекта и станет официальным представителем Беларуси на песенном форуме.-0-
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