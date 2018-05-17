Представители 35 национальностей приедут на традиционный фестиваль в Гродно

17 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль национальных культур в Гродно соберет представителей 35 национальностей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила главный режиссер заключительных мероприятий Республиканского фестиваля национальных культур Ольга Богданович.

XII Фестиваль национальных культур пройдет в Гродно 1-2 июня. Начнется фестиваль традиционным шествием участников вечером 1 июня от площади Ленина до площади Советской, где состоится церемония открытия. Участие в нем примут представители 35 национальностей.

"Впервые примут участие тамилы - народ из Индии, китайцы и кубинцы, которые представят на празднике культуру Латинской Америки. Приедут в Гродно и те, кто давно не принимал участие в празднике. Например, латыши, болгары, мордвины. Нам часто задают вопросы, что будет главной изюминкой фестиваля. Изюминок будет ровно столько, сколько национальностей", - рассказала Ольга Богданович. Она подчеркнула, что главной особенностью фестиваля остаются подворья, где представители национальностей знакомят гостей с своими культурой и традициями. В центре Гродно разместятся 19 подворий, два из которых будут многонациональными, названы они символически "Запад" и "Восток".

"Фестиваль национальных культур - это праздник для прогулок, поэтому весь второй день праздника будет посвящен именно национальным подворьям. Темой фестиваля стали народные забавы, ярмарки и гуляния: все это найдет выражение в программах, представленных на подворьях. Гран-при фестиваля будет вручен победителю за максимально качественное отображение национальных традиций", - рассказала Ольга Богданович. Одним из новшеств фестиваля станет белорусское подворье, которое разместится на площади Ленина. Приглашение сюда получили творческие коллективы со всех областей. Один из эпизодов посвятят Году малой родины. В формате выставок и мастер-классов здесь будут представлены наиболее яркие традиции и обряды различных регионов страны.

Гостям белорусского подворья предложат поучаствовать во флешмобе и обнять Беларусь: вокруг площади Ленина выстроится большой межнациональный хоровод. "Участники фестиваля - люди разных национальностей, но все мы живем в своей стране. Именно выражением благодарности Беларуси, для многих ставшей второй родиной, откроется второй фестивальный день", - отметила Ольга Богданович.

Главной сцены в этом году на фестивале не будет. Межнациональная сцена разместится на площади Советской, белорусская - на площади Ленина. Центр города превратится в большую пешеходную зону с огромным количеством активностей, интерактива, познавательных мероприятий. Запланировано и большое количество открытий знаковых для города и интересных туристам объектов.

"Старались сделать фестиваль максимально интересным для разных категорий гостей. В этом году, например, в ночную программу включены показ кинофильмов на языке оригинала с субтитрами, а также 3D-mapping шоу на тему фестиваля, которое будет проводится во дворе Нового замка каждые 15 минут", - рассказала Ольга Богданович. Запланирована и презентация демо-версии настольной игры, посвященной фестивалю.

Впервые в этом году фестиваль выйдет за пределы Гродно. Третий праздничный день решено провести на Августовском канале. Здесь запланировано и театрализованное шествие, и работа подворий с дегустацией блюд национальной кухни, площадок национальных игр. "Жюри на соревнованиях будет выбрано из числа гостей", - подчеркнула Ольга Богданович. Она отметила, что попробовать свои силы гости праздника смогут и в абсолютно новых играх. Например, в одной из них соединить планируют скандинавскую ходьбу и праздник "Октоберфест". Представят здесь и эликсир славянского долголетия.

Фестиваль национальных культур впервые состоялся в Беларуси в 1996 году и проводится каждые два года. Он стартует в районах, проходят областные конкурсы, столицей праздника по традиции является Гродно.-0-