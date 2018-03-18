Представлены логотип и слоган детского "Евровидения-2018"

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Логотип и слоган международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" представлены в телеэфире канала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

В конце 2017 года был объявлен открытый конкурс разработки символики детского "Евровидения-2018". На конкурс поступило более 300 электронных и почтовых писем из разных стран. Все желающие могли предложить для песенного европейского форума собственные проекты по дизайну логотипа, а также яркий девиз на английском языке. Самые оригинальные идеи были отправлены в Европейский вещательный союз (ЕВС), который определил лучшую работу.

Победителем конкурса стал дизайнер Максим Букас. Он зашифровал в своем рисунке множество посланий для поклонников "Евровидения". Преданный фанат конкурса увидел символ 16-го детского шоу в форме восходящей звезды. Выполнил ее из вертикально перевернутых звуковых волн в стилистике вышиванки. "Так же, как и молодые исполнители каждый со своей песней выходят на эстраду, так же каждый со своей музыкальной волной. И вот это обилие музыкальных волн и создает логотип, который является современным интерпретированием белорусского орнамента", - сказал дизайнер в интервью.

Детское "Евровидение-2018" пройдет 25 ноября в "Минск-Арене" В программе также представлены логотип и слоган форума, для выбора которого в конце 2017 года был объявлен открытый конкурс разработки символики детского "Евровидения-2018". На конкурс поступило более 300 электронных и почтовых писем из разных стран.

Логотип "Звезда" сопровождается слоганом Light up!, что значит "Зажигай!". Именно эта символика предстоящего минского шоу вскоре появится на сувенирах, украсит транспорт и бигборды в столице.

Как рассказала в интервью заместитель директора главной дирекции телеканала "Беларусь 1", координатор проектов Белтелерадиокомпании и Европейского вещательного союза Ольга Саламаха, на основании логотипа будет готовиться дизайн сцены, макет главной концертной площадки, дизайн всех сопутствующих помещений, где будут находиться делегации, волонтеры, пресс-центр. Будет вестись активное промотирование конкурса и в Беларуси, и за ее пределами.

Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет 25 ноября в столице Беларуси. Площадкой проведения шоу станет "Минск-Арена". Спортивно-развлекательный комплекс утвержден для проведения конкурса. Объект вместимостью 15 тыс. зрителей уже принимал детское "Евровидение" в 2010 году и соответствует всем требованиям международного телевизионного проекта. Арендуют комплекс заранее, чтобы практически выстроить внутри арены маленький город под названием детское "Евровидение".

"Репетиции, записи статистов, начиная с ввоза оборудования и установки сценической площадки, все это не меньше трех недель. Если мы говорим, что конкурс пройдет 25 ноября, то с начала ноября мы уже начнем преображать "Минск-Арену" к конкурсу. Вообще, это масштаб взрослого "Евровидения", - рассказала заместитель генерального продюсера Белтелерадиокомпании Ольга Шлягер.

А красную ковровую дорожку для маленьких звезд расстелют в "БелЭкспо". В выставочном павильоне запланирована церемония открытия. Ее прямую трансляцию в формате HD смогут увидеть не только белорусы, но и зарубежные зрители.-0-