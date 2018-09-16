Премьера семейного 3D-спектакля состоится 8 октября в Белорусском музыкальном театре

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера семейного 3D-спектакля состоится 8 октября на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра, сообщили БЕЛТА организаторы показа.

Фото организаторов

Показ 3D-спектакля "Аднойчы ў вялізным горадзе" станет первым в новом сезоне Семейного инклюзив-театра "i". Постановка создана по мотивам рассказа Федора Достоевского "Мальчик у Христа на елке".

Спектакль подготовлен Семейным инклюзив-театром "i" с участием воспитанников Студии Пушкаревой. Всего в нем занято более 100 человек, включая хор 10-й музыкальной школы "Музычныя пацеркі". В актерском составе постановки и дети с аутизмом. Участие в спектакле приняли родители студийцев - это один из принципов построения Семейного театра.

"В театральном взаимодействии дети раскрываются, а родители учатся лучше слышать и понимать их. Особенно такое общение важно для детей с аутизмом и их семей - театр помогает им проявить себя, выстроить взаимоотношения в реальной жизни", - рассказала художественный руководитель Семейного инклюзив-театра "i" Ирина Пушкарева.

Спектакль "Аднойчы ў вялізным горадзе" отличается динамикой и богатством визуальных образов - сказочный сюжет стал реальностью благодаря работе художницы Анны Силивончик и видеомонтажера Сергея Исакова, создавшего масштабные 3D-видеопроекции. Режиссером-постановщиком выступила Ирина Пушкарева, художник-постановщик спектакля - Павел Архангельский, танцевальные номера подготовил балетмейстер Денис Дадишкилиани, музыку к постановке написала Александра Сандлер. Режиссер спектакля - Геннадий Фомин. Авторы спектакля отмечают необычность интерпретации рассказа Достоевского: в постановке показаны белорусские обряды и традиции, а сам сценарий написан на белорусском языке - перевод рассказа выполнила Вера Жибуль.

Премьера спектакля "Аднойчы ў вялізным горадзе" состоялась весной, 8 октября он пройдет на большой сцене Белорусского государственного академического музыкального театра, а следующие показы постановки состоятся в ноябре и декабре. В создании реквизита и подготовке к выступлению Семейному инклюзив-театру "i" помог его генеральный партнер - компания velcom.

"Аднойчы ў вялізным горадзе" - это история мальчика, который перед Рождеством потерял свою семью и остался совсем один на холодных улицах большого города без шансов на спасение. Помощь приходит неожиданно: волей чуда маленький бродяга попадает на волшебную ангельскую елку, где к нему возвращается надежда на лучшее будущее. Пьеса рассчитана в первую очередь на взрослого зрителя, однако поднятые в ней вопросы свободы выбора и социального неравенства, веры в добро и справедливость будут понятны и детям - фантастическая сказка с яркими декорациями и 3D-проекцией не даст скучать и очень просто расскажет о непростых жизненных ситуациях и вере в чудо даже самым маленьким. -0-