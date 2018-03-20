20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причина течи в крипте князей Радзивиллов в Несвиже устранена, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Беларуси Наталья Хвир.

Как сообщалось ранее, в Несвижском фарном костеле Божьего Тела подтопило подземную родовую усыпальницу князей Радзивиллов. Комиссия, в составе которой реставраторы, изучила ситуацию на месте. Они обнаружили, что вода поступает не через стены крипты, а из-под пола, произошло затопление из водопроводного колодца. После откачки воды из колодца специалисты обнаружили течь из лопнувшей задвижки. Из-за заполнения колодца и нарушения герметичности заделки между водопроводной трубой и гильзой вода вдоль трубы попала под фундамент и в песчаную засыпку пола крипты.

Сотрудники МЧС откачали воду из водопроводного колодца, затем была заменена поврежденная задвижка, восстановлена герметичность между водопроводной трубой и гильзой в колодце. Сейчас ведется наблюдение за изменением уровня воды в замковом пруду для регулирования уровня грунтовых вод на территории костела Божьего Тела.

Комиссия дала поручение "Белреставрации" и управлению капитального строительства Несвижского райисполкома в соответствии с рекомендациями по реконструкции запроектировать и выполнить дренаж в крипте на протяжении года.

Костел Тела Господня (Фарный) в Несвиже - архитектурный памятник раннего барокко, первый барочный храм, а также первый иезуитский костел на территории Речи Посполитой, родовая усыпальница князей Радзивиллов. Храм построен итальянским архитектором Джованни Бернардони в 1584-1593 годах. Он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время костел находится на реставрации.-0-