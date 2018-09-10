Приза конкурса "Киномалышок" удостоен Артем Венгерович за роль в фильме "Тум-Паби-Дум"

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приз за лучшую мужскую роль конкурса детского кино "Киномалышок" XXVII кинофестиваля "Киношок" вручен Артему Венгеровичу за роль в картине "Тум-Паби-Дум", снятой на "Беларусьфильме". Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА на студии.

Кинофестиваль проходил в Анапе 2-9 сентября. Лента для семейного просмотра "Тум-Паби-Дум" режиссера Вячеслава Никифорова вышла в Беларуси в 2017 году. По сюжету воспитанник детского дома Санек, которого играет Артем Венгерович, решает найти родителей для себя и своей подопечной Алеси (Даша Киреева). Мальчик вынужден играть по взрослым законам, что в итоге ставит его перед серьезным нравственным выбором.

Главный приз конкурс детского кино "Киномалышок" получила картина "По совести" режиссера Евгения Сергеева (Россия), а главную награду "Киношока" - "Золотая лоза" - вручили ленте "Мунабия" режиссера Таалайбека Кулмендеева (Кыргызстан).-0-