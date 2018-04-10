Программа "Славянского базара в Витебске" полностью сформирована

10 апреля, Витебск Алена Тихонова - БЕЛТА/. Программа XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" полностью сформирована. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор Центра культуры "Витебск", директор международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Александр Сидоренко, передает корреспондент БЕЛТА.

Программа форума опубликована на официальном сайте фестиваля. Здесь уже можно найти мероприятия, которые пройдут в концертном зале "Витебск", на сцене НАДТ имени Якуба Коласа и театра "Лялька", а также в Витебской областной филармонии и в Летнем амфитеатре.

"Идет доработка последних деталей. Программа получилась еще более насыщенной, чем в прошлом году. На главной площадке фестиваля состоится 19 концертов. Есть три дня, когда в амфитеатре пройдет по три мероприятия. При этом площадка будет работать практически круглосуточно - репетиции сразу же будут сменяться концертами", - сказал Александр Сидоренко.

Он также сообщил, что уже полностью определен состав участников взрослого и детского вокальных конкурсов. В каждом примет участие 21 человек.

Весь детский музыкальный конкурс и полуфинал конкурса исполнителей эстрадной песни пройдет в концертном зале "Витебск". На этой же площадке состоится гала-концерт мастеров Казахстана "Искусство великой степи", свою программку представит Московский государственный академический театр танца "Гжель", юбилейный концерт композитора Игоря Лученка "И пока на земле существует любовь", юбилейный концерт Сергея Волчкова и два спектакля из программы "Театральных встреч" форума.

В целом любителей театрального искусства ожидает немало интересного. Программа "Театральных встречь-2018" включает 10 спектаклей. Один из самых ярких - "Оркестр мечты. Медь" Московского драматического театра имени Ермоловой (режиссер Олег Меньшиков). Проект "Кукольный квартал" разместится на сцене Белорусского театра "Лялька". В программе 9 спектаклей для детей и взрослых театров из Беларуси, России и Украины.

В областной филармонии запланировано 5 концертов. Здесь выступят Российский государственный академический камерный "Вивальди-оркестр", Молодежный белорусско-российский симфонический оркестр, ансамбль "Алило" из Грузии, состоится гала-концерт мастеров искусств Израиля и Шоу трех роялей.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 7-11 и 17-18 июля. -0-