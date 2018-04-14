Прослушивание участников радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" пройдет 22-27 апреля

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прослушивание участников VIІ Республиканского творческого радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі", который проводит Первый национальный канал Белорусского радио, пройдет 22-27 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"В этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок. Участниками проекта захотели стать 332 конкурсанта, среди которых 178 - в номинации "Эстрадный вокал", 101 - "Инструментальная музыка (солисты)", 18 - "Инструментальная музыка (дуэт, трио, квартет)", 35 - в номинации "Наследие", - рассказал главный директор Первого национального канала Белорусского радио Антон Васюкевич.

В настоящее время проходит отбор записей конкурсантов, прошедших первый тур. Во втором и третьем этапах популярного проекта претенденты на победу должны будут представить свои номера профессиональному жюри в живом исполнении. Прослушивание пройдет в Большой студии Дома радио с 22 по 27 апреля. Финал радиоконкурса, объявление и награждение победителей состоятся в мае.

В разные годы лауреатами и призерами конкурса "Маладыя таленты Беларусі" становились Алена Ланская, Юрий Демидович, Роман Волознев, Диана Громова, Кирилл Ермаков, Лидия Заблоцкая, Надежда Мисякова, Александр Миненок, Хелена Мерааи и другие.

За успешное выступление на предыдущем VI Республиканском творческом радиоконкурсе "Маладыя таленты Беларусі", проводившемся в 2016 году, двадцать шесть лауреатов (солисты и коллективы) отмечены стипендиями и премиями Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.-0-