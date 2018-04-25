Работы более 300 художников представит международный фестиваль ART-MINSK

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работы более 300 художников представит первый международный фестиваль ART-MINSK, который пройдет в столице с 27 апреля по 20 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы проекта.

Центральная экспозиция разместилась в Республиканской художественной галерее (Дворец искусства), а всего в фестивале ART-MINSK принимают участие 14 галерей белорусской столицы. В их числе Национальная библиотека, Национальный центр современных искусств, Мемориальный музей-мастерская З.И. Азгура, Белорусская государственная академия искусств, Художественная галерея "БелАрт", галереи A&V, "ДК", "Арт-Порт", Blique, "Предместье", "Арт Хаус".

Всего на участие в фестивале было подано 810 заявок. После отбора жюри, а затем итальянского арт-критика и куратора, специализирующегося на исследовании актуальных арт-практик, Стефано Антонелли в экспозицию включены работы более 300 современных художников.

Это первый международный фестиваль, задачей которого организаторы видят в представлении многообразия художественных направлений в изобразительном искусстве Беларуси. В будущем, а проект планируется проводить регулярно, есть намерение помимо галерей задействовать открытые площадки. На 28 апреля запланирована лекция Стефано Антонелли о художественных практиках ультрасовременного искусства.

Организаторами проекта выступают ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", центр изобразительного и медиаискусства "Новая культурная инициатива" и Республиканская художественная галерея Белорусского союза художников при поддержке Минского городского исполнительного комитета.-0-