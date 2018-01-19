Ранее не публиковавшиеся произведения включены в собрания сочинений Науменко, Короткевича и Брыля

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранее не публиковавшиеся произведения и статьи включены в собрания сочинений классиков белорусской литературы Ивана Науменко, Владимира Короткевича и Янки Брыля, сообщили сегодня на пресс-конференции представители авторских коллективов.

Все проекты выходят в издательстве "Мастацкая літаратура", и, как отметил его директор Александр Бадак, опровергают бытующее ныне мнение, что собрания сочинений сегодня не в моде. Художественная литература, классика востребована читателем, и еще до выхода очередного тома в издательство обращаются люди, интересуются, как скоро и где можно приобрести новую книгу.

Александр Бадак рассказал, что недавно завершена работа над изданием 10-томного собрания произведений народного писателя Ивана Науменко, увидел свет 16-й том из 25-томного собрания Владимира Короткевича. А в этом году начнется выпуск сбора произведений с научными комментариями Янки Брыля. Все эти издания, помимо того что максимально полно содержат творческое наследия писателей, представляют собой своеобразную копилку белорусской лексики, фиксируют и сберегают словесное богатство языка, отметил директор.

Некоторые детали работы над собраниями сочинений раскрыли представители авторских коллективов. Так, главный научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси Степан Лавшук рассказал о работе с рукописным архивом, который предоставила семья Ивана Науменко. Дочь писателя Валерия поделилась воспоминаниями о знаменитом отце, который был очень скромным человеком.

Собрание произведений Владимира Короткевича презентовал кандидат филологических наук доцент кафедры истории белорусской литературы Белорусского государственного университета Анатолий Воробей. По его словам, один из томов будет посвящен рисункам Владимира Короткевича, также к изданию планируется приложить два диска: песни в исполнении писателя и записи его выступлений.

Первые две книги 10-томника произведений Янки Брыля увидят свет в 2018 году, и, как сообщила заведующая отделом изданий и текстологии Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Елена Василевич, будут включать рассказы. Собрание сочинений Янки Брыля готовится с учетом литературного завещания писателя, которое опубликуют в первом томе.-0-