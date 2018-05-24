Редкие архитектурные проекты представят на выставке в Минске

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Редкие документы и материалы из фондов Белорусского государственного архива научно-технической документации (БГАНТД) впервые представят на выставке "Город мечты. Минск в проектах известных архитекторов", которая пройдет с 25 мая до 24 июня в Минской городской ратуше, сообщили БЕЛТА организаторы.

Самые ранние проекты на выставке будут датированы 1940-ми годами. В их числе проект застройки Центральной (Октябрьской) площади, эскиз музея Великой Отечественной войны и проект здания музея Янки Купалы. Будут представлены проекты застройки площади Свободы, улиц Тимирязева, Немиги, Троицкого предместья. На выставке можно будет увидеть также проекты Дворца спорта, кинотеатров.

"Планы, чертежи, эскизные рисунки, фотографии проектов для столицы, которые не были реализованы, помогут посетителям представить альтернативный Минск", - отметили организаторы.

Выставка будет посвящена 50-летию Белорусского государственного архива научно-технической документации. В Минской городской ратуше 25 мая состоится торжественное празднование юбилея.

БГАНТД хранит ретроспективную информацию по истории развития науки, техники, архитектуры и культуры, ведет их учет, организует реставрацию, осуществляет организационно-методическое руководство деятельностью ведомственных архивов. Других аналогичных учреждений на территории Беларуси нет. Архивная база госархива включает научно-исследовательские, проектные, конструкторско-технологические организации, научно-производственные объединения. Кроме того, БГАНТД комплектуется документами личного происхождения известных представителей науки, архитектуры и техники. На 1 января 2018 года архив включает 303 фонда и 197 тыс. 626 единиц хранения, в том числе 131 тыс. 293 единицы хранения научно-технической документации, 59 тыс. 868 - управленческой, 6 тыс. 465 - личного происхождения, 2 тыс. 835 - особо ценной. Проектная документация представлена документами крупнейших проектных институтов и объединений страны: "Белгоспроекта", "Белпромпроекта", "Белгипродора", "Белгипросельстроя", "Белреставрации", "Минскпроекта".-0-