Рекорд по сборке оригами установили в Минске

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекорд по массовой сборке фигурок оригами на время установили в Минске 21 июня, в день премьеры полнометражного мультфильма культового японского режиссера Хаяо Миядзаки "Рыбка Поньо на утесе" в белорусской озвучке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Посол Японии в Республике Беларусь господин Хироки Токунага

Все зрители, которые пришли на премьеру переложения знаменитой андерсеновской "Русалочки", перед показом прошли экспресс-мастер-класс по складыванию из бумаги фигурки рыбки. Видео транслировалось на экране несколько раз, а затем зрители за три минуты должны были сложить их как можно больше. Итоги озвучены после просмотра картины - 560 бумажных рыбок. Такая цифра будет официально зарегистрирована в Книге рекордов стран СНГ и Балтии "Диво", а рыбок подарят воспитанникам детского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.

Выбор фигурки символичен: главная героиня нового фильма, который представляет зрителям проект "Беларускія ўікэнды", - рыбка. А оригами, как и аниме, является одним из самых узнаваемых символов Японии.

"Рыбка Поньо на утесе" - десятый по счету полнометражный фильм Хаяо Миядзаки, обладателя почетной премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе и автора таких знаменитых работ, как "Унесенные призраками" и "Ходячий замок". Сама лента в 2008 году была номинирована на "Золотого льва" - главный приз Венецианского кинофестиваля - и удостоена двух специальных наград этого престижного кинофорума, а годом позднее стала лучшим анимационным фильмом по версии Японской академии.

Показы этого мультфильма в белорусской озвучке состоятся по 1 июля на экранах белорусских кинотеатров.

Перевод "Рыбка Поньо на утесе" осуществила компания "Кінаконг", а поддерживает этот проект, благодаря которому зрители имеют возможность увидеть работы мирового кинематографа, компания velcom.-0-

Фото организаторов