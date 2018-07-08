РЕПОРТАЖ: Белорусский комикс. Возрождение

Мужчины в трико, женщины-кошки, радиоактивные пауки. Детские книжки с картинками, не отягощенные глубоким смыслом, - такими большинству белорусов видятся комиксы. Что уж говорить о манге с ее большеглазыми персонажами и характерным графическо-символическим языком эмоций - для далеких от японской культуры людей это вовсе выглядит как пародия. Но, возможно, стереотипы начнут терять свою силу, когда окрепнет современный белорусский комикс. И это не оксюморон. Впервые за долгое время в Беларуси готовится к выходу сборник комиксов, в котором есть место и народному фольклору, и городским легендам, и страшным сказкам. О том, каков сейчас белорусский комикс и каким он может быть, а также чем именно будут удивлять, пугать, вдохновлять и даже просвещать художники и сценаристы читателей "Легенд дремучего леса", корреспонденты БЕЛТА узнавали непосредственно у авторов и участников проекта.

С инициатором создания сборника, руководителем творческого объединения "Сучасны комікс" Никитой Сенниковым мы встречаемся там же, где в скором времени читателей ждет встреча с самим изданием, - в магазине комиксов Time to be a Hero. Признаться, до этого даже не подозревала, что в Минске есть такой. А вот поклонники жанра, можно сказать, протоптали сюда дорожку - посетителей в магазине всегда хватает.

Никита заверяет, что еще в конце 1980-х - начале 1990-х годов в Беларуси была достаточно развитая комикс-индустрия. "Если начать перечислять, любители, наверняка, вспомнят и "Дзуррай!", и "Дзе жылi Бурсонiкi". "Черный лабиринт" - это была вовсе антология комиксов. И еще много других, которые выпускались по 200-400 тыс. экземпляров. Все потому, что в то время упал занавес, к нам хлынули потоки западной культуры и была полная творческая свобода, - рассказывает Никита. - Но с середины 1990-х это направление почти исчезло. Возможно, потому что тот читатель не был готов к подобному формату, не очень понимал этот вид искусства. Сейчас, как мне кажется, есть возможность возродить интерес к отечественному комиксу, переосмыслить его. Потому что есть классные авторы-сценаристы и художники. Но для начала их самих надо друг с другом познакомить, собрать на одной площадке, где они смогут реализовываться в разных форматах, разных стилях".

Обо всем этом молодой человек говорит со знанием дела. Он с юных лет увлекается комиксами. Читал их сначала на русском, потом на английском, благодаря чему начал вести свой блог на YouTube с обзорами комиксов. Появилось много знакомств в этой сфере, пару лет назад курировал конкурс комиксистов на белорусском фестивале Unicon, посещал московский Comic Con, где и зародилось желание собрать у себя на родине такое же сообщество авторов. Ведь большинство имеют возможность выставлять свои работы лишь на конкурсах, кто-то вовсе рисует в стол. До широкого читателя их комиксы не доходят. Единицы публикуются в российских издательствах. Например, Алексей Замский сейчас пишет одну из ведущих серий в Bubble. Есть Женя К (Евгений Киямов) и его друг Михаил Самусенко, которых издает питерская "КомФедерация". Есть белорусские авторы, которые вовсе уехали жить в соседнюю страну.

Неудивительно, что многие откликнулись и присоединились к команде "Сучаснага комікса". Одним из первых - Денис Пугач, который стал не только автором-сценаристом одного из комиксов, но и, что самое главное, - издателем сборника.

Денис по образованию переводчик, и одно из применений своим знаниям он нашел в любимом хобби. В 2011 году сам перевел с итальянского на русский язык комикс "Дилан Дог" и издал его несколькими книжками. "Оказалось, это просто. Получил лицензию издателя и начал работать. Потом подружился с владельцем этого магазина Александром, который предложил расширять горизонты. И мы вышли на Marvel, купили права на издание "Карателя", потом был "Бессмертный железный кулак". Нами больше двигал энтузиазм, а не вопрос окупаемости, хотя удалось даже выйти в ноль", - вот так в нескольких предложениях описывает Денис историю не одного года. Впрочем, это пустяк для человека, который смог в 14 страниц с картинками уместить целую жизнь Всеслава Чародея. Это одна из историй, вошедших в сборник. Но обо всем по порядку.

"Когда-то у меня спросили, не собираюсь ли я издавать белорусские комиксы. Тогда я ответил, что с удовольствием, но никто не обращается со своими историями. А хотелось бы издавать комиксы про наших национальных героев, известных личностей. Например, Всеслава Чародея. Кто бы мог подумать, что эта мечта станет судьбой - именно такой сценарий мне посчастливилось написать самому, когда Никита предложил участие в проекте", - рассказывает Денис.

"Основывался на исторических фактах: битвы, встречи - все это было в действительности. Так что для ленивых учеников это будет быстрый способ познакомиться с князем Всеславом Брячиславичем. Но еще мне было важно и интересно показать не только историческую личность, но и его чародейскую сторону. Фигуру, овеянную тайной. Раз он умел оборачиваться в волка, надо было рассказать, как к нему пришла эта сила. И нет, его не кусал радиоактивный волк", - шутит Денис. Стараясь избегать спойлеров, в качестве анонса добавляет, что в историю введен абсолютно новый персонаж, нигде не упоминавшийся раньше. Разве не интригует?

Примечательно, что конкретно над этим комиксом работал даже не дуэт сценариста и художника, а трио: к написанной Денисом истории Никита сделал раскадровку будущего комикса, а рисовала его художница из Бреста Юлия Баслык. Удивительно, но расстояние, разное видение воплощения идеи в деталях и прочие рабочие моменты не помешали в итоге найти общий язык и создать особый, гравюрный комикс - дань исторической эпохе.

Вообще, для Никиты этот сборник стал и пробой пера, и первым опытом редакторской работы, и повторением школьной программы белорусского языка и литературы. Прежде чем написать сценарий комикса "Леў", он перечитал несколько источников, рассказывающих истории происхождения города Могилев. "И пришел к выводу, что все теории происхождения его названия неоднозначны, но при этом имеют сходство, а также равное право на жизнь, будь то упоминание в хрониках, легенда или литературное произведение. Галицкий князь там причастен, разбойник Машека или что-то про церковь еще было... Я решил позаигрывать с форматом комикса и рассказать сразу три истории параллельно. Каждая из них читается горизонтально, но если проследить по вертикали, вдруг замечаешь: действия героев во всех трех совпадают", - объясняет Никита закодированную в комиксе мысль: в каждой легенде есть доля истины. Это похоже на математический волшебный квадрат.

Как он создавался, показывает художница Алина Лабус. На самом деле, выглядит довольно забавно. Глядя на раскадровку, кстати, весьма эмоциональную, которую нарисовал Никита (со своим экономическим образованием и навыками в ИЗО на уровне начальной школы), трудно поверить, как Алина поняла его задумку, словила нужную волну.

Три истории разделяет еще и техника исполнения: темпера, тушь и компьютерная обработка черно-белого рисунка. "Мне повезло, что Никита доверял моему вкусу, - говорит Алина. - И хотя не всегда были понятны фишки, который он предлагал, найти общий язык помогала общая любовь к комиксам, понимание того, как они выглядят в итоге".

Сама девушка увлеклась "рисованными книжками", когда училась в Минском государственном художественном колледже имени А. Глебова. И пропала. А кого не затянет возможность творить не просто картины - целые истории и миры!

Немало среди комиксистов архитекторов, дизайнеров интерьера, вольных художников и даже самоучек. Большинство начинали рисовать свои первые истории, вдохновляясь японской мангой. Одна из таких - Ольга Алданова.

"Я много участвовала в конкурсах, тематических фестивалях Unicon, отправляла работы на фестиваль в Санкт-Петербург. В общем, чувствую себя уверенно, рисуя комиксы. Стараюсь делать что-то новое и не повторяться. И думаю, уже выработала свой узнаваемый стиль. И все же, даже сама того не замечая, я переняла немало из стилистики манги. После всех прочитанных комиксов поняла, что мне она ближе всего. Манга уникальная и имеет собственный язык, набор графических элементов, которые знающий человек сразу распознает как символ некой эмоции - слезы, смущение, раздумья, удивление и так далее", - говорит художница.

И все же в своем комиксе для "Легенд дремучего леса" ей пришлось искать что-то новое - ведь для истории "Ужиная корона" за основу взят рассказ Яна Борщевского. Разве мог парень Семен из белорусской деревни XIX века выглядеть, как, скажем, ниндзя-подросток Наруто из одноименной известной манги?

Зато интрига, приключения, саспенс, ужасы - все это есть даже в избытке, как и полагается классическому комиксу. Семен занимался охотой для местного пана, но однажды обнаружил, что из леса таинственным образом исчезла вся дичь. Парень почти отчаялся, но тут очень кстати ему встретился странного вида старец, который предложил решение проблемы. Опасное, запретное для того времени, но Семен дерзнул и... Что было дальше, читайте в комиксе. В концовке, признается Ольга, она позволила себе авторскую вольность и отступила от оригинала. Так что будет повод заодно и сам рассказ перечитать - для сравнения.

Никита считает, что само содержание белорусского комикса уже придает ему свои исключительные черты, отличающие от американского, европейского и манги. Стилистические особенности, которые художники перенимают из любимых направлений, все равно ими переосмысляются. В графику, изображение персонажей, фон проникает наше, родное. И чем дальше будет развиваться белорусский комикс, тем интереснее наблюдать за этим процессом.

А читательский спрос можно подогревать увлекательными и любимыми темами. Например, Никита познакомил с современным комиксом своего отца, заядлого битломана, которому показал комиксы про его любимую группу The Beatles.

В сборнике "Легенды дремучего леса" тоже каждый сможет найти что-то на свой вкус. В книгу вошли две работы на белорусском языке и шесть - на русском.

Кроме уже упомянутых нашлось место для "Легенды о мертвом озере" от Екатерины Баслык. Это история о приключениях монаха-пилигрима, викингов и о мистических озерах, вдохновленная исследованиями жизни воинственных скандинавов на белорусских землях.

История Славы Уртеко "Дитя красного болота" основана на популярной в мозырских краях страшилке. Она повествует о простом парне Андрее и мистическом происшествии, которое случилось с ним пару лет назад, но еще будет долго преследовать по жизни.

Присоединились к проекту и друзья-соавторы Женя К и Миша Самусенко, которые со страниц своего комикса-ужастика словно нашептывают: "Слухай". Это история работника Минского метрополитена, который после судьбоносной встречи с местным сумасшедшим переживет ворох необъяснимых событий. Пример урбанизированного фольклора основан на немногочисленных городских легендах.

Бытовую страшилку под названием "День города" расскажет Валерия Манкович. Как заверяет сама автор, это совершенно правдивая история, которая произошла с ней в День города в 2017 году. Личные страхи девушки каждого читателя заставят вспомнить и о своих.

Классическая фольклорная байка "Поморок" от Анастасии Карташовой заставит переживать не меньше. История вдохновлена известным белорусским сказанием о том, как простой и честной крестьянский народ боролся со страшнейшим палачом своего времени - мором. Это сказание о сплоченности народа и житейской смекалке. И, конечно же, о том, на что готовы люди ради благополучия родных и близких.

Первый тираж сборника будет небольшим - 500 экземпляров. Часть из них - авторские копии и подарки, остальное пойдет в продажу, в том числе небольшое количество сборников стартового тиража отправят в Россию. "Уже сейчас люди, которым интересен наш проект, делают предзаказы. Остальные копии будут реализовываться в этом магазине и небольших книжных", - делится планами Никита.

Но уже сейчас команда "Сучаснага комікса" прорабатывает концепции нескольких сольных историй, следующего сборника, а также совместного партнерского периодического издания. История феномена белорусского комикса только начинается. Следите за событиями!

Екатерина КНЯЗЕВА,

Фото Оксаны МАНЧУК.

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