РЕПОРТАЖ: Большой юбилей Большого театра

Уже четвертый год подряд 25 мая в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси с утра до вечера открыты двери для всех желающих. Именно в свой день рождения театр приглашает гостей заглянуть за кулисы, в гримерки, танцевальные и музыкальные классы. И что может быть лучше на день рождения, чем восхищение и похвалы благодарной публики? Корреспонденты БЕЛТА были в числе тех, кто в день 85-го юбилея прошел по театру как экскурсант.

ДОСЬЕ: 85 лет Большому театру оперы и балета Беларуси История театра началась в 20-х годах ХХ века на сцене первого Государственного драматического театра, имевшего в своем составе солистов оперы, хоровую и балетную группы и небольшой симфонический оркестр.

Журналистская программа посещения Большого началась не с закулисья, а с ... подземелья. Без шуток, представители СМИ отправились сначала на 18 метров вниз, чтобы посмотреть, как устроено сценическое оборудование, позволяющее перемещать площадки сцены. И устроено оно столь сложно, что даже космонавты, побывавшие здесь, по рассказам, впечатлились.

Впрочем, технические вопросы много меньше интересовали пишущую братию. Куда любопытнее было пообщаться с дирижером Большого Иваном Костяхиным. А он предложил не просто ответы на вопросы. Конечно, любопытство журналистов на тему, сложно ли дирижировать, когда вдруг (и ведь такое в его жизни было) начинается концерт, а на пюпитре не окажется нужной партитуры, музыкант удовлетворил. Но отдельное удовольствие журналисты получили от интерактива: желающие могли встать за дирижерский пульт. Что получилось? Музыканты, участники камерного оркестра гимназии-колледжа им.Ахремчика, послушно следовали за руками пробующих себя в такой роли. Оркестрантов, как они после признались, это позабавило. Но им тоже это было интересно.

Журналистам повезло пообщаться с Теймуразом Гугушвили. Выдающийся тенор современности в Минске выступает каждый год, и белорусский зритель обожает этого артиста. Теймураз Гугушвили тоже с большим удовольствием приезжает в белорусскую столицу, где любит выступать, потому что здесь, по его словам, подготовленный, образованный зритель. А секреты мастерства, поделился великий тенор, - в правильной постановке голоса и правильной жизни. Учиться именитый мастер считает нужным всю жизнь, что и делает, учится и сегодня у своих студентов. Понятие правильной жизни предполагает не отказываться ни от чего.

Все схватились за мобильные телефоны, чтобы сфотографировать и снять видео, когда пел Теймураз Гугушвили. Попытка аудитории подпеть была слабой, хотя артист призывал "Не слышу!". Когда звучит "золотой голос Грузии", не хочется портить впечатление посторонними вкраплениями.

Традиционно журналисты заглянули в репетиционный танцзал. Места у балетного станка были заняты - здесь народный артист России известный балетмейстер Андрис Лиепа проводил репетицию "Петрушки". Эту премьеру совсем скоро представит Большой театр Беларуси.

Но самое, как оказалось, впечатляющее было впереди. На крыше Национального академического Большого театра журналисты не только вдохновились видами столицы. Здесь прошла импровизированная пресс-конференция Ильи Сильчукова - обладателя лирического баритона, финалиста проекта "Большая опера". И, конечно, не обошлось без песни. Артист исполнил белорусский кавер на композицию "Я свободен" - одну из самых известных Валерия Кипелова. Недавно вместе с оперной певицей Ольгой Вашкевич и фольк-группой PAWA этой белорусскоязычной версии была дана жизнь. К слову, Илье Сильчукову такой опыт понравился и было бы интересно исполнить совместно песни с молодыми белорусскими группами.

В Большом театре Беларуси гордятся своими звездами и ценят их, рассказал журналистам генеральный директор Владимир Гридюшко. Но самым важным участником жизни театра была и остается публика. Для нее работает весь состав Большого, а это около 1 тыс. человек. В равной степени бережно к своей работе относятся и артисты, и режиссеры, и гримеры, и бутафоры, и много кто еще. Для зрителей ежегодно готовятся проекты: Балетное лето, Вечера в Несвижском замке Радзивиллов, Рождественский оперный форум и другие. "Можно ограничиться постановками, не проводить ничего дополнительно. Но это не в духе нашего коллектива. Мы работаем для зрителя и в свой юбилей желаем всем добра", - поделился Владимир Гридюшко.

В День открытых дверей в Большом театре более 5 тыс. гостей смогли побывать на экскурсиях. Многие посетили мастер-классы, пообщались с известными персонами театра, например, задали вопросы на творческих встречах главному режиссеру Михаилу Панджавидзе и художественному руководителю балета Юрию Трояну. Кто-то, придя с самого утра, проведет здесь время до последних оваций, которые прозвучат артистам, исполняющим "Кармен" - ту самую оперу, с которой началась история белорусского Большого 85 лет назад.

Жанна КОТЛЯРОВА,

фото Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-