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РЕПОРТАЖ: День безвременья и магии: как белорусы познают кельтский праздник "Самайн"

Культура 27.10.2018 | 20:37

Вторую осень подряд Минск приобщается к необычному для белорусских реалий кельтскому празднику сбора урожая и наступления зимней, темной половины года. В честь Самайна кельты с древних времен устраивали массовые гулянья и пиры. Большое значение они уделяли магическим ритуалам и верованиям. Именно эти традиции во многом поспособствовали зарождению Хеллоуина. Путешествие в мистический мир духов и символов, волшебства и приключений совершили и корреспонденты БЕЛТА - вместе с другими гостями Центрального ботанического сада НАН Беларуси.

Воинственные возгласы, звуки барабана и лязг мечей раздаются за несколько минут до начала фестиваля у главного входа в сад. Пробиваясь сквозь кольцо зрителей, видим, как бравые шотландские воины не то в шутку, не то всерьез устроили сражение. "Уважаемые гости, проходите, не пожалеете!" - зазывают народ Александр Шоть и его братья по оружию - и мы, не мешкая, следуем их совету.

А еще спешим улучить минуту внимания воинов, пока они готовятся показать заинтригованной публике основные приемы средневекового боевого искусства. Такие колоритные инсценировки всегда привлекают аудиторию: шотландских горцев постоянно приглашают на различные фестивали и праздники.

"Кельтская культура становится все популярнее в белорусских реалиях, потому что есть некоторые схожести в обрядах и традициях. Где-то наши истории тесно переплетаются. Например, немногие знают, что в Слониме существовало даже поселение шотландцев, а в армии у Радзивиллов служили воины из этого народа", - объясняет Александр Шоть.

Один из реконструкторов протягивает маленькую старинную монетку. "Вот так выглядела самая мелкая денежная единица, которую завезли на территорию нашей страны из Шотландии в XVI веке и активно использовали в сделках. На ней изображен чертополох - символ этой горной страны", - объясняет парень.

А еще ребята с полной серьезностью утверждают, что самыми суеверными считаются именно белорусский и шотландский народы. Так что ничего удивительного, что посетители праздника видят символы на каждом шагу.

Для тех, кто верит в чудеса и предсказания, работает шатер с гадалкой. У него собралась огромная очередь. "Заходить строго по одному! Все предсказания не терпят чужих ушей",  - доносится из таинственного убежища гадалки. Проходит почти 20 минут, прежде чем нам удается попасть на своеобразный прием. На столе разложены руны, различные стеклышки и яблоки. Заглянув с помощью древних магических приемов в мое, как выясняется, оптимистичное будущее, женщина раздает наставления. На этом умолкаю - на то и тайна предсказания.

Рядом с шатром замечаем небольшой пункт чеканки монет. Гостям фестиваля предлагают специальные заготовки, на которые они могут самостоятельно нанести тиснение и создать личный сувенир на счастье. Если положить в кошелек - будут деньги, уверяют мастера. Чтобы сделать такой талисман, много сил прилагать не нужно, справляются даже дети.

Различные атрибуты праздника и просто сувениры предлагают приобрести ремесленники. На прилавках пестрят разнообразием цветов и материалов обереги, талисманы и мифические фигурки. Многие мастера специально приехали на фестиваль из различных городов. Самая длинная очередь выстроилась у столика Юрия Гридюшко, который рассказывает любознательным покупателям о знаках, нанесенных на амулеты из дерева. Сам он из Лунинца, готовился к этому событию почти 2 месяца: "Все сделано вручную. В качестве материала использую древесину, в которую можно вдохнуть вторую жизнь. Даже поломанные сучки яблонь из своего сада. К празднику сделал обереги с символами из кельтской культуры, но есть и работы со славянскими мифическими знаками", - рассказывает мастер.

"Пока у вас там очередь, подходите ко мне!" - зазывает покупателей к своей импровизированной лавке Дмитрий Шпак. Разноцветные колечки из дерева и смолы, выполненные в особой технике, тоже могут принести благополучие, если их обладатель будет в это верить.

Примерно такой же рецепт счастья дает каждый из создателей магических сувениров. На любой вкус здесь можно выбрать себе пояс ручной работы с замысловатыми узорами, "ловец снов", глиняные свистульки, тряпичные куклы.

Можно и самому проявить творческие способности, участвуя в различных мастер-классах. Например, вырезать подсвечник из тыквы. Елизавета с подружками первым делом поспешила освоить именно это искусство. Тыквы ведь в ограниченном количестве - на всех может и не хватить. Пока она выводит аккуратные линии ножом на твердом "теле" маленького оранжевого плода, рассказывает, что уже давно интересуется кельтской культурой. "Слушаю кельтскую музыку, читаю различную научную литературу, чтобы понять историю и некоторые традиции этого удивительного народа. Здесь надеюсь найти единомышленников", - поясняет студентка, заканчивая свою кропотливую работу.

Особый мастер-класс по настольным играм проводит Илья. Он предлагает освоить несложные правила "Мельницы", "Хнефатафла", "Халатафла", "Фидхелла". Такие средневековые игры с замысловатыми названиями пришли к нам из Европы и Скандинавии, некоторые имеют и кельтское происхождение. Они пользовались популярностью и на территории ВКЛ.

Пока одни посетители осваивают эти развлечения, учитель параллельно раздает указания семьям, которые собираются пройти необычный квест "Кельтские забавы". Чтобы получить заветный приз в состязании, командам нужно показать лучшие результаты в нескольких этапах: пройти лабиринт, деревянную клетку, баллисту, метание бочки в высоту, шагомер, гигантскую рогатку и лучный тир. С особым энтузиазмом старается команда двух семей из Молодечно. Дятлики и Илькевичи приехали на фестиваль, чтобы весело провести время с детьми и узнать побольше о необычном празднике.

Около самых зрелищных этапов квеста собрались целые группы болельщиков. Шотландского горца Руслана, пока он метает бочку, поддерживает весь его лагерь. Задание не из легких: высоко подбросить нужно почти 8 кг. Но современный богатырь успешно устанавливает новый рекорд - 8 м.

Тем временем у сцены народ воодушевленно приветствует Алеся Чумакова. Музыкант на гуслях исполняет каверы на различные мировые хиты, а публика, распознав мотив, подпевает.

Многие, благодаря различным активностям, уже успели нагулять аппетит. Блины с начинками, ароматные шашлыки, гренки с чесноком, крафтовый сыр  - это только небольшая часть тех блюд, которыми угощают на фестивале. Не замерзнуть в такую погоду помогают классические старинные напитки: збитень, эль, глинтвейн.

Искушенных чайных гурманов к себе в шатер приглашает Вероника Акинореф. Травница подбирает гостям индивидуальный напиток, руководствуясь особой магией. Ингредиенты с необычными названиями для чаев она собирает и сушит сама, что-то даже выращивает.

Редкий в осенню пору сюрприз для гостей фестиваля подготовили и сотрудники ботанического сада. Только в этот день на два часа они открыли посетителям двери в оранжерею цитрусовых растений. Этот райский уголок, где желтеют лимоны и наливаются соком апельсины и мандарины, добавляет празднику солнца и красок.

Кельты верили, что Самайн длится 7 дней, а основной его пик приходится на ночь с 31 октября на 1 ноября. Поэтому для тех, кто по-настоящему верит в чудеса, фестиваль - лишь прелюдия к настоящей магии. 

Мария ШНА,

Фото Егора ПАВЛЮЩИКА,

БЕЛТА.-0-

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культура, репортаж, фестиваль
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