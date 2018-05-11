РЕПОРТАЖ: Финал "Евровидения-2018": борьба за хрустальный микрофон завершается

В Лиссабоне завтра разрешится интрига 63-го международного конкурса песни "Евровидение-2018". Сегодня вечером с баллами определится жюри, вторую часть оценки каждому из 26 финалистов 12 мая выставит зрительская аудитория. Корреспонденты БЕЛТА побывали на репетиции для прессы в "Алтис Арене", чтобы представить небольшой обзор о предстоящем шоу.

Об открытии в двух словах. Оно интересно тем, что будет звучать португальская музыка фаду и состоится парад флагов. Даже немногочисленная публика в зале энергично приветствовала артистов, которые проходили в грин-рум. Можно представить, как будут греметь трибуны 20-ти тысячной "Алтис Арены" в финале.

Начать концерт выпало Украине. Хорошо ли, плохо ли это для артиста, если он Melovin? Столь эффектный номер - с роялем, из которого появляется исполнитель, и горящей лестницей, пожалуй, не сотрется из памяти зрителей, когда придет время голосовать.

А у Леи Сирк из Словении во время исполнения погас свет и выключилась музыка, Оказалось, понарошку. Зрителям этот прием становится понятен не сразу. Но песня девушки с фиолетовыми волосами воспринимается на ура.

У Евы Засимаускайте из Литвы на сцене совсем другая история. Нежная, лирическая песня о любви, которая может длиться вечно и помочь преодолеть возможные страхи. И ее тоже принимают на ура. Букмекеры прочат Еве шестое место в финале с песней, посвященной мужу, о чем исполнительница не стесняется говорить.

У представительницы Эстонии Элины Нечаевой магнетическое исполнение и номер. Голос оперной дивы словно управляет световыми потоками, которые разливаются волнами, брызгами, радугой по ее невероятному платью-экрану.

Чем обладает представитель Норвегии Александр Рыбак, чьи корни в Беларуси (и это нам, безуслово, приятно), так той самой необходимой для успеха харизмой. Говорят, что его песня образца 2018-го - не ровня победной "Fairytale" 2009 года, но все равно зритель получит большое удовольствие от позитива, светлой энергетики этого артиста. Живенько, задорно, легко. А 13 мая у музыканта, кстати, день рождения.

Есть в финале песни на национальных языках. Например, совершенно потрясающая композиция на сербском в исполнении Сани Илича и Балканики. Этнические мотивы, колоритное звучание и номер выделяют этих артистов среди других.

Хорош и Евгент Бушпепа из Албании. Также цепляет самобытность, этнические мотивы.

Под несчастливым, как считается, 13-м, номером на сцену "Евровидения-2018" выйдет дуэт из Франции Madame Monsieur. И знаете что? Давно эта страна, финалист конкурса по определению (как организатор в составе Большой пятерки), не представляла такую песню, которая бы вдохновила публику. Во всяком случае, букмекеры прочат этой семейной паре музыкантов третье-четвертое место в финале.

Номер Чехии уже знаком по первому полуфиналу. Миколас Йозеф - парнишка с рюкзачком, лихо отплясывающий с друзьями. Артисты настолько в образе, что и по "синей дорожке" чинно пройти и раздать интервью и автографы не могли - устроили перфоманс.

Заводная песенка и номер с юмором у группы из Молдовы DoReDos. Эти ребята, подопечные Филиппа Киркорова, и поют и пляшут хорошо.

Из веселых, точнее сказать, оригинальных песен на нынешнем "Евровидении" прозвучит "Toy" ("Игрушка") Нетты Барзилай. Нестандартная в широком понимании слова израильтянка - в претендентах на победу, хотя ее потеснила представительница Кипра.

Австралия, сначала выступившая в виде исключения, уже прописалась на "Евровидении". Джессика Маубой исполняет танцевальную песню, но все-таки не на столько яркую, чтобы ее хотелось слушать снова и снова.

Выступление группы AWS из Венгрии по-своему затмит других конкурсантов. Еще бы, команда - альтернативная рок-металл, пост-хардкор группа.

Болгарский проект EQUINOX тоже не оставляет публику равнодушной. В составе команды пять вокалистов, каждый из которых имеет свой красивый голос и стиль, а вместе они - сплав эмоций, энергии и таланта. Что это не просто слова, становится понятно, стоит лишь раз услышать конкурсную песню "Bones".

Выйдет на сцену в финале "Евровидения-2018" и Расмуссен из Дании. Эпично, масштабно, с посланием о том, что все можно решать не воинственным путем. Про его победу говорить вряд ли стоит, но поклонников у викинга Расмуссена за евронеделю точно прибыло.

Красавице, певунье, танцовщице Элени Фурейро в полуфинале выпало выступить последней и в финале ее выступление практически поставит яркую и жаркую точку. Завершит финал итальянский дуэт, но будет ли он замечен в пламени номера предыдущей конкурсантки? Вот и повод вновь порассуждать, имеет ли значение для результата номер выступления. Да, к слову, Кипру прочат победу.

Всего 26 артистов будут бороться за главный трофей "Евровидения" - хрустальный микрофон. И борьба эта будет интересной. Совпадут ли прогнозы букмекеров и исход конкурса, и какая песня станет новым европейским хитом - вот в чем вопрос, ответ на который, впрочем, ждать уж недолго.

Жанна КОТЛЯРОВА,

фото Геннадия ЖИНКОВА,

БЕЛТА.-0-