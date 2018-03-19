РЕПОРТАЖ: Как почувствовать себя исследователем в Национальном историческом архиве

Понимание деятельности Национального исторического архива традиционно сводится к тому, что это учреждение, выполняющее функцию хранилища документов. И еще места, где можно найти сведения о предках, составить свою родословную. Так и есть, подтверждает директор Национального исторического архива Беларуси Дмитрий Яцевич. Но только такое представление слишком узкое, добавляет он и дает возможность в этом убедиться корреспондентам БЕЛТА.

Прежде чем начать экскурсию по зданию учреждения, его директор рассказывает о событиях 80-летней давности.

"Датой начала Национального исторического архива считается 5 июля 1938 года, когда Могилевский исторический архив, созданный еще в 1919 году, был преобразован в Центральный исторический архив БССР. До Великой Отечественной войны он там и размещался, накопив около 380 тыс. дел. Это очень большой объем документов за период XVII-XIX веков и, возможно, за более раннее время, относившихся к истории Беларуси. Но практически весь архив, научно-справочный аппарат к нему были уничтожены с приходом нацистов. О масштабе потерь говорит тот факт, что после освобождения Могилева в 1944 году в архиве осталось всего 44 дела", - рассказал Дмитрий Яцевич.

Восстановление фондов было начато сразу же. Документы поступали из исторических архивов Ленинграда, Москвы, Вильнюса и других городов. К счастью, один из самых ценных фондов - актовые книги судебных учреждений, которые действовали на территории Беларуси в XIV-XVIII веках, во время войны не были уничтожены, оккупанты вывезли их в Ригу. Это наиболее древние документы, которые содержат сведения о развитии и становлении белорусской государственности, развитии общества, и после войны это был практически единственный фонд, который удалось вернуть. Сейчас он - гордость архива. Все остальные фонды специалисты восстанавливали по крупицам, в том числе из дореволюционных фондов областных архивов.

Накопление материалов продолжалось и после 1963 года, когда было принято решение о переезде архива в столицу. Он получил название Центральный исторический архив в г.Минске, поскольку тогда же существовал Центральный исторический архив БССР в г.Гродно.

В нынешнем году Национальный исторический архив Беларуси отметит 80 лет. Но если вести отсчет с 1862 года - времени основания Витебского архива древних актовых книг, то можно говорить о 156-летней истории. Если брать за точку отсчета время создания архива Несвижской ординации Радзивиллов (1551 год), который в то время выполнял функции государственного архива, то возраст составляет 467 лет. Впрочем, отсылка к самому старому хранящемуся документу, который датирован 1391 годом, свидетельствует о еще более преклонных летах. На геральдическом символе Национального исторического архива Беларуси все эти даты присутствуют, поскольку имеют непосредственное к нему отношение, но все же отсчет современной истории архива ведется с 1938 года.

Сегодня фонды архива насчитывают более 1 млн 21 тыс. дел. Все они размещены в пяти хранилищах типового здания на ул. Кропоткина на полках, протяженностью почти 12 км. На лифте поднимаемся на пятый этаж - в хранилище особо ценных документов.

Здесь поддерживается необходимый температурный и влажностный режим. Температура воздуха - 17-19 градусов тепла, относительная влажность 50-55%. В таких условиях древним документам комфортно. Брать их разрешается только в специальных перчатках.

Дмитрий Владимирович снимает с полки увесистый том. "Это те самые актовые книги XVI-XVII веков, которые чудом удалось вернуть из Риги. Все дела в кожаных либо тряпичных переплетах. Некоторые книги имеют полукруглый переплет - бочонок. Такая форма переплета удобна для крепления большого числа листов, они не вырываются", - поясняет он.

Некоторые дела в ветхом состоянии, с повреждениями листов, текста. Такие дела для работы в читальном зале не выдаются, при необходимости архивисты с ними работают прямо в предхранилищной комнате. Постоянно ведется реставрация дел, меняются переплеты, укрепляется основа, заполняются утраченные части листов. Технология восстановления позволяет вернуть жизнь документам, которые будут в форме и через 100 лет, и, надеемся, через 500, рассказывает Дмитрий Яцевич.

Благодаря современным технологиям древние документы переводятся в цифру. Несмотря на ограниченные возможности архива, сегодня почти миллион копий особо ценных и наиболее востребованных документов уже доступны для пользователей читального зала через локальную компьютерную сеть учреждения. Но это, как признается Дмитрий Яцевич, - капля в море, ведь количество фондов в архиве - 3 тыс. 159. Один фонд может включать сотни, тысячи дел. Например, уникальный архивный фонд "Радзивиллы. Князья" содержит свыше 25 тыс. дел. Поэтому создание и скорейшее наполнение системы открытого доступа к документам Национального исторического архива, которая уже сегодня внедряется в Беларуси при активном участии учреждения, является одной из главнейших задач, стоящей перед архивистами.

Также на особо ценные дела создается страховой фонд на микрофильмах - и по сей день общепринятым в мире способе хранения копий. Страховой фонд хранится в Белорусском государственном архиве кинофотофонодокументов в Дзержинске. Его создание - дорогостоящее и затратное по времени и ресурсам дело, поэтому ежегодно страховой фонд на микрофильмах увеличивается примерно лишь на 100 тыс. кадров.

Точное количество хранящихся в Национальном историческом архиве Беларуси документов доподлинно неизвестно, многие документы до сих пор ждут своего исследователя. Именно этим и занимаются архивисты. Исследуют и результаты представляют в книгах.

"Публикация результатов исследований - предмет особой гордости архива. За последние пять-десять лет свет увидели более двух десятков различных изданий, подготовленные нашими специалистами, - больше, чем за все предыдущие годы существования архива", - делится Дмитрий Яцевич.

Это серьезные научные труды, выпуск которых осуществляется по итогам работы над соответствующей научной темой. Издания позволяют проследить историю становления белорусской государственности, популяризируют историю, проливают свет на неизвестные страницы нашей истории. Это архивные справочники, сборники архивных документов по определенным темам, монографии, сборники научных статей.

Но интересны они не только ученым, историкам, а и обычным читателям, увлекающимся историей своей страны, своего рода, ведь в некоторых из них есть факты, упоминания о личностях, которые могут иметь отношение к любому из нас.

"Например, изучая книгу о восстании 1863-1864 годов на белорусских землях, можно натолкнуться на сведения, касающиеся вашего рода, зная, что ваш предок участвовал в нем. А визитная карточка архива - серия справочников "Гербовник белорусской шляхты" идет нарасхват. Пока вышли 5 томов со сведениями о представителях шляхты, фамилии которых начинались на буквы А, Б, В, Г и Д. По сути, это комплексные генеалогические исследования дворянских родов - в них дается полная поколенная роспись рода с указанием выявленных фактов биографии их представителей. Я шучу, что есть большой стимул завершить работу над серией "Гербовника" побыстрее, вдруг какие-то открытия ждут и меня", - поделился директор архива.

Впрочем, открытия в стенах Национального исторического архива Беларуси действительно происходят постоянно. Именно здесь множество людей находит сведения о своих предках, изучая метрические книги, ревизские сказки, посемейные и призывные списки. Процесс поиска информации и составления родословной очень увлекательный, захватывающий, но и трудоемкий, предупреждает Дмитрий Яцевич. Поэтому каждому, кто решится заниматься этим самостоятельно, нужно запастись временем и терпением. Ведь трудности могут возникнуть не только по причине необходимости изучения большого объема дел.

Как у вас со знанием польского языка? А латинского? Большое количество документов XVIII-XIX веков, относящихся к генеалогическим источникам, составлены именно на них. Даже рукописный текст на русском языке в документах XIX века может вызвать у неподготовленного исследователя определенные сложности с прочтением. Конечно, консультативную помощь окажут специалисты читального зала, но, берясь за самостоятельную работу, нужно быть предельно внимательными, чтобы не пропустить важные сведения - все это приходит только с опытом.

Оформить читательский билет в читальный зал Национального исторического архива легко, но вот попасть в него не всегда просто - к сожалению, площадь ограничена 21 рабочим местом, а желающих погрузиться в историческое прошлое огромное количество. Если в начале 90-х годов в архиве работали не более 100 человек в год, и это были главным образом ученые, исследователи, то сегодня количество посетителей только за день иногда доходит до 50. В текущем году был случай, когда 73 посетителя смогли поработать в читальном зале в течение одного дня - это своеобразный рекорд. Количество получивших читательский билет ежегодно составляет более 900 человек, половина из них работают по генеалогии рода. Очередь в читальный зал исторического архива давно не новость и сегодня решается вопрос возможного его расширения. К слову, Национальный исторический архив Беларуси - единственный в стране, читальный зал которого всегда полон.

Директор учреждения дает совет, как подготовиться к началу поисков. До обращения в архив следует провести значительную поисковую работу, собрать как можно больше сведений о своих предках, которые родились до 1917 года. Необходимо знать имя, фамилию, отчество, место и год рождения. Нужно пообщаться с самыми пожилыми членами семьи, родственниками, возможно, посетить кладбище, где похоронены предки, чтобы уточнить их даты рождения. Есть смысл изучить научно-справочную литературу XIX - начала XX века, которая есть сегодня в открытом доступе в интернете.

Затем определиться, в каком архиве вы найдете интересующие сведения. В Беларуси основной комплекс документов XIX - начала XX века по генеалогии по территории Минской, Витебской и Могилевской губерний бывшей Российской империи, а также древние акты хранятся в Национальном историческом архиве Беларуси, а по Гродненской губернии, в том числе по Брестскому, Кобринскому и Пружанскому уездам - в Гродно. Кому-то предстоит отправиться в Государственный исторический архив Литвы в Вильнюсе, а кому-то - в Российский государственный исторический архив в Санкт-Петербурге, ведь часть документов по истории белорусских земель хранится именно там.

Но есть и другой вариант - обратиться в архив за помощью к специалистам. Правда, прием заявок на проведение генеалогических исследований на этот год временно приостановлен - количество поступающих обращений значительно превышает возможности архива проведения по ним исследований. Ведь за год архивисты в силах выполнить не более 100 запросов. Время ожидания на выполнение запроса может составлять от трех месяцев до года. Услуга по проведению исследования по истории семьи платная, ее стоимость начинается от Br360. В зависимости от времени, затраченного на проведение исследования, и объема выявленной информации окончательная стоимость может увеличиваться - каждый случай индивидуален.

Найденные сведения оформят в виде архивной справки, которая является официальным документом.

Универсального ответа на вопрос: до какого колена можно провести исследование рода, в архиве не дадут. Примерные хронологические рамки сохранившихся документов генеалогического характера - конец XVIII - начало XX веков. По Минской губернии документы сохранились лучше, по Витебской - хуже, по отдельным регионам Могилевской губернии их практически нет. За более ранний период сведения можно найти, если предки относились к дворянскому сословию и в архиве сохранилось дело о дворянском происхождении. Информацию о генеалогии белорусской шляхты можно найти как в общих источниках (метрических книгах, ревизских сказках), так и специальных источниках по дворянской генеалогии. Они находятся в фондах дворянских депутатских собраний, в которых проводилась процедура признания и утверждения шляхетских родов бывшей Речи Посполитой в дворянстве Российской империи. Материалы о каждом роде отражены в протоколах выводных комиссий, родословных книгах, делах о дворянстве рода и фондах губернских и уездных предводителей дворянства. Однако большая часть этих фондов была утрачена, сейчас в НИАБ относительно полно представлены фонды дворянских депутатских собраний Витебской и Минской губерний. Документы дворянских депутатских собраний по Могилевской и Гродненской губерниям практически не сохранились.

И все же директор архива настойчиво советует всем интересующимся заниматься исследованиями самостоятельно. Когда ты находишь в исторических документах имена своих предков, это воодушевляет, позволяет ощутить свою причастность к событиям прошлого, почувствовать связь поколений. Для многих поиск сведений о роде становится хобби на всю жизнь, поскольку полученные результаты разжигают азарт, желание узнать еще больше. А заниматься этим можно действительно в течение долгого времени.

Жанна КОТЛЯРОВА,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-