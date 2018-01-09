РЕПОРТАЖ: Желтая подводная лодка передвижного музея-лаборатории появилась в Минске

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
09 января 2018, Вт
-1°C
Сплошная облачность EUR 2.4015
USD 2.0104
100 RUB 3.5232
Главное
Во время церемонии вручения наград "Пробуждают чувство гордости за свой народ" - Лукашенко вручил премии "За духовное возрождение" и спецпремии 2017 года
Президент
В Беларуси усовершенствуют систему оказания платежных услуг
Экономика
Регистрация кандидатов в депутаты местных Советов началась в Беларуси
Политика
Подарки на Рождество! Инна Афанасьева разыграла 30-ю квартиру и три автомобиля от "Евроопт"!
Общество
МАРТ открыл телефонную линию по вопросам применения указа о развитии торговли и общепита
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Не менее пяти человек погибли при сходе оползней на юге Калифорнии
22:05 В мире
Природные аномалии: в США замерзли аллигаторы, сотни летучих лисиц умерли от жары в Австралии
22:02 В мире
Хоккеисты минского "Динамо" проиграли ярославскому "Локомотиву"
21:53 Спорт
Выборы в местные Советы становятся все более активными и менее элитарными - Ермошина
21:43 Политика
Рождественский бал-маскарад в помощь больным детям пройдет в Минске 12 января
21:35 Регионы
Экс-наставники БАТЭ Александр Ермакович и Виктор Гончаренко будут работать вместе в московском ЦСКА
21:28 Спорт
Новогоднее перемирие в Донбассе должно стать бессрочным - Сайдик
21:21 Политика
ФОТО: Лукашенко вручил премии "За духовное возрождение" и спецпремии 2017 года
21:17 Заголовки новостей
"Январские музыкальные вечера" являются знаковым событием для Брестской области и республики - Анатолий Лис
21:12 Культура
Спорткар рок-исполнителя Джонни Холлидея выставят на аукцион
21:04 Калейдоскоп
Умер народный артист СССР оперный певец Александр Ведерников
20:47 Культура
США выделят $75 млн для восстановления разрушенных городов Ирака
20:31 В мире
Мингорисполком объявил прием заявок на конкурс инвестпроектов для предоставления господдержки
20:02 Регионы
Глава Amazon стал самым богатым человеком в истории
19:40 Калейдоскоп
Рейтинг парикмахерских обновили в Минске
19:22 Регионы
Компания МТС подготовила к эксплуатации сети для "интернета вещей"
19:04 Технологии
Белорусские теннисисты Владимир Игнатик и Илья Ивашко стартуют в квалификации Australian Open
18:49 Спорт
Лемуры покусали журналиста BBC - видео
18:43 Калейдоскоп
В Беларуси создан республиканский учебно-научно-производственный технологический кластер
18:38 Общество
МВД намерено повысить уровень защиты детей от педофилов в интернете
18:21 Общество
Все новости
Сюжеты
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Чемпионат КХЛ-2017/2018 Чемпионат КХЛ-2017/2018
Выборы депутатов в местные Советы Выборы депутатов в местные Советы
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Кубок мира по биатлону-2017/2018 Кубок мира по биатлону-2017/2018
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

РЕПОРТАЖ: Желтая подводная лодка передвижного музея-лаборатории появилась в Минске

Культура 09.01.2018 | 18:11

Первый и пока единственный в своем роде в странах СНГ мобильный музей-подлодка отправился в путешествие по Беларуси. А создали его энтузиасты - сотрудники и воспитанники Центра океанографии "Открытый океан" при содействии партнеров. Сейчас желтый корпус 12-метровой стилизованной субмарины привлекает внимание прохожих на площадке перед культурно-спортивным центром Минского отделения БЖД. Именно здесь первым делом припарковался ЗИЛ-130 с военным прицепом, который оформлен в виде подлодки Карла Шильдера, одного из основателей подводного флота России.

Внутри импровизированного подводного судна разместилась экспозиция, заполненная сверху донизу стендами. Здесь собрано более 100 моделей кораблей и подводных лодок, начиная с бочки Ефима Никонова XVIII века и заканчивая современными атомными субмаринами, вещи моряков-подводников, исследователей водных глубин, подарки белорусских полярников прямиком с Антарктиды. И между всем этим - голубые аквариумы с морскими и пресноводными обитателями.

"Тесновато, зато интересно", - говорит, встречая нас, бывший старшина команды гидроакустиков атомной подводной лодки "Акула" Олег Горбунов. У него сейчас как раз экскурсия для большой - порядка 15 детей - группы ребят из СШ №1. В будущем коллективные заявки будут приниматься в основном на группы до 8 человек.

"Но мы открыты для всех желающих, можно приходить в частном порядке. Когда музей начал работу 7 января (это день рождения Шильдера), у нас побывали более 100 человек. Много родителей с маленькими детьми, даже китайские гости", - добавляет директор Центра океанографии Алексей Азаров.

Тем временем Олег Горбунов показывает детям гидрокомбинезон, рассказывая, как сложно психологически в этой броне пробираться сквозь туннель торпедного аппарата в неизвестность открытой воды - почти как в космос.

От аквариума к аквариуму он знакомит ребят с обитателями разных морей: самым маленьким в мире раком - оранжевым мексиканским, голубым пресноводным лангустом, рыбами-попугайчиками, красными шапочками и санта-клаусами. Некоторые экспонаты - своеобразное эхо ушедших эпох, как, например, самое долгоживущее существо на планете антарктическая губка стеклянница.

Восторг у детей вызывают окаменелые позвонок гигантского доисторического кита, фрагмент секвойи с самого южного материка - свидетель того, что когда-то вместо ледяной пустыни там были тропические леса, а также чучело пингвина с Антарктиды.

"Это так удивительно - узнать, что у Беларуси есть собственная станция на горе Вечерняя в Антарктиде, - признается ученик СШ №1 Влад Шеметов после знакомства с экспозицией. - Стенд, посвященный ей, очень впечатлил. И позвонок кита, и многое другое - все эти лодки". Единогласным "да" встречают дети предложение Олега Горбунова посмотреть на самую большую в мире атомную подлодку "Акула": 24 м в высоту (7-этажный дом) и 174 м в длину. С интересом рассматривают детали авианесущего крейсера "Минск", бортовые самолеты, управляемые торпеды и прочие макеты, редчайший экспонат - индивидуальный дыхательный аппарат первой американской атомной подлодки "Наутилус" - подарок из Атланты.

Самые любопытные задают вопросы особому гостю музея - капитану 1-го ранга, который с 1975 по 1981 год командовал атомной подводной лодкой "Новгород Великий", Владимиру Ворошнину. "Удивительно, но факт: 82 адмирала флота - выходцы из Беларуси, такой маленькой страны в соотношении с Мировым океаном", - говорит капитан.

С особым трепетом Олег Горбунов показывает на бюст знаменитого мореплавателя и исследователя ХХ века Жака-Ива Кусто, чью "Одиссею" по морям и океанам мы сами, наши родители и даже бабушки с дедушками с удовольствием когда-то смотрели по телевизору. "Немногие знают, что у Кусто есть белорусские корни. Его предок Данила Кустов иммигрировал из наших земель, после чего немного сократил свою фамилию", - вещает бывший мичман маленьким экскурсантам.

Кстати, бюст Кусто, как и многие другие экспонаты, украшения, барельефы, выполнены на 3D-принтере, который установлен здесь же, в музее-лаборатории. "Модели кораблей и подлодок, копию Белорусской антарктической станции и прочее - все это мы делали сами. Непосредственно на прицеп я копил два года. Кое-что, как, например, аквариумные фильтры, приобрели за средства европейского мини-гранта, - добавил Алексей Азаров. - Наш центр совместно с ПРООН в Беларуси реализует культурно-образовательную программу "Океан - наше будущее" с целью популяризации знаний о Мировом океане, развития детской и молодежной науки, интереса к практическому естествознанию и экологии, сохранению и рациональному использованию океанов, морей и морских ресурсов".

Музей-лаборатория, следуя своему названию, выполняет две функции. Помимо экскурсий для всех желающих, это место дает пространство для работы научного клуба при Центре океанографии. Он работает на бесплатной основе, но заниматься в нем могут только мотивированные дети. Заявку можно подавать с 10 лет, но еще предстоит пройти испытательный срок. "Главное - чтобы получались интересные работы, - объясняет Алексей Азаров. - Мы с детьми делаем уникальные вещи, наши разработки даже участвуют в экспедициях белорусских полярников. В музее-лаборатории есть три микроскопа, мощный компьютер, симуляторы подводной лодки, сферическая камера, которая дает нескончаемое количество сюжетов для виртуального перископа".

"Перед вами робот-океанограф, - показывает учащийся Минского городского профессионально-технического колледжа железнодорожного транспорта им. Е.Юшкевича Влад Нестер, активный участник научного клуба. - С его помощью в аквариуме можно симулировать различные световые явления: рассветы и закаты, даже грозы". С колледжем, где учится Влад, как и с Минским отделением БЖД в целом, а также Республиканским центром инновационного и технического творчества и некоторыми другими учреждениями, Центр океанографии планирует реализовать еще много задумок.

Члены научного клуба также иногда выступают в роли экскурсовода, наравне с Олегом Горбуновым. "А недели через две у нас появится виртуальный робот-экскурсовод. В каждой из пяти зон экспозиции будет планшет, и виртуальный робот будет появляться и рассказывать об этой части океана. Всего же роботов будет четыре, в том числе энергетик, океанограф, метеоролог. Также наверху музея установим учебную метеостанцию - делаем это совместно с колледжем электроники", - делится планами Алексей Азаров. Он добавляет, что в перспективе экскурсии будут идти на пяти языках. Базовая - на русском - уже записана. Причем это делали ребята из лингвогуманитарного колледжа во время своей практики. Дальше появится экскурсия на английском (с переводом помогает ПРООН), итальянском, немецком и китайском языках.

Наполняться будет и научная, и экспозиционная части музея-лаборатории, школьников здесь будут обучать аквариумистике, биологии, электронике, робототехнике, программированию, технологиям энергосбережения, научной фотографии. Планируется установить коллективную радиостанцию, с помощью которой можно выйти на связь с антарктической станцией. Также появится симулятор гидрофона, который поможет услышать самые разнообразные звуки океана. Коллекцию записей минским энтузиастам уже передали коллеги из Музея Мирового океана в Калининграде.

А недели через три в музей-подлодку переедет столичная знаменитость - предсказатель Краб Петрович.

Передвижная экспозиция будет припаркована возле бывшего Дворца железнодорожников примерно до 16 марта и открыта для посещений с 10.00 до 18.00 ежедневно. В дальнейшем музей отправится путешествовать по городам Беларуси. В первую очередь - на родину известных мореплавателей: вице-адмирала Валентина Дрозда в Буда-Кошелево, вице-адмирала Георгия Холостякова в Барановичи, вице-адмирала Егора Томко в Миоры, а также в Борисов, где прошло детство контр-адмирала Владимира Дронова. Обязательны к посещению несколько городов Витебской области, откуда родом в том числе и сам Карл Шильдер. "Мы уже получили множество приглашений, в том числе и за границу - в мае состоится Международный конгресс подводников в Польше. Когда составим план путешествия - за ним можно будет следить в онлайн-режиме на сайте Центра океанографии по точкам геолокации", - анонсирует Алексей Азаров и приглашает всех погрузиться в мир океана на желтой подводной лодке.

Екатерина КНЯЗЕВА,

Фото Максима ГУЧЕКА,

БЕЛТА.-0-

﻿
Теги
Минск, музей, репортаж, фоторепортаж
Версия для печати
Новости рубрики Культура
К списку
...
Топ-новости
ФОТОРЕПОРТАЖ: Лучшие фото Рождественского турнира любителей хоккея
Праздник накануне Рождества! "Евроопт" вручил победителям 49-го тура игры "Удача в придачу!" крупные денежные призы! И подарил концерт Саши Немо!
Беларусбанк снизил ставку по вновь заключаемым кредитным договорам по адресному субсидированию жилья
Подготовлен календарь проведения соревнований по видам спорта II Евроигр
До 6 градусов мороза и в основном без осадков будет в Беларуси 10 января
МИД подтвердил гибель белорусского дальнобойщика в ДТП в Германии
Мингорисполком объявил прием заявок на конкурс инвестпроектов для предоставления господдержки
Информация о состоянии окружающей среды в районе БелАЭС поступает в режиме реального времени
Посольство США в Минске расширяет перечень выдаваемых виз
Спецвыпуск вестника, мобильное приложение и соцопрос - стартовал проект "Голосуем в Центральном!"
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4015 BYN 2.398 BYN 2.405 BYN
USD
2.0104 BYN 2.009 BYN 2.015 BYN
RUB
3.5232 BYN 3.515 BYN 3.52 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко выразил благодарность всем участникам благотворительной акции "Наши дети"
Все видео

Фотоновости

Лукашенко вручил премии "За духовное возрождение" и спецпремии 2017 года
Все фото

Инфографика

Участки для голосования на местных выборах В Беларуси образовано 5 870 участков для голосования на выборах в местные Советы депутатов 28-го созыва.
Вся инфографика
Президент
Во время церемонии вручения наград "Пробуждают чувство гордости за свой народ" - Лукашенко вручил премии "За духовное возрождение" и спецпремии 2017 года
Лукашенко выразил благодарность всем участникам благотворительной акции "Наши дети"
Лукашенко присудил специальную премию "Белорусский спортивный Олимп" 2017 года
Политика
Лидия Ермошина. Фото из архива Выборы в местные Советы становятся все более активными и менее элитарными - Ермошина
Новогоднее перемирие в Донбассе должно стать бессрочным - Сайдик
Регистрация кандидатов в депутаты местных Советов началась в Беларуси
Экономика
Андрей Кобяков. Фото из архива Кобяков: Беларуси нужно стремиться попасть в группу стран с высоким уровнем дохода
МАРТ открыл телефонную линию по вопросам применения указа о развитии торговли и общепита
Курс белорусского рубля в ближайшее время стабилизируется - эксперт
Происшествия
Фото из архива Заместитель главврача Минской областной детской клинической больницы задержан за получение взятки
Минчанка выманила у знакомых деньги и золотые украшения на $25 тыс.
Пистолет, которым зять угрожал убить тещу в Городокском районе, пригоден для стрельбы
Общество
Шоу в "Минск-Арене" стало самым грандиозным событием за всю историю Бонстиков! Новогоднее шоу Бонстиков в "Минск-Арене" собрало почти 9 тысяч зрителей из всех регионов Беларуси!
В Беларуси создан республиканский учебно-научно-производственный технологический кластер
МВД намерено повысить уровень защиты детей от педофилов в интернете
Регионы
Фото из архива В Витебской области почти 300 граждан стали заниматься бизнесом по указу о регулировании деятельности физлиц
Рождественский бал-маскарад в помощь больным детям пройдет в Минске 12 января
Мингорисполком объявил прием заявок на конкурс инвестпроектов для предоставления господдержки
Спорт
Автомобиль Алексея Вишневского. Фото МАЗ Гонщик "МАЗ-СПОРТавто" Алексей Вишневский входит в тройку лидеров общего зачета на "Дакаре-2018"
Хоккеисты минского "Динамо" проиграли ярославскому "Локомотиву"
Экс-наставники БАТЭ Александр Ермакович и Виктор Гончаренко будут работать вместе в московском ЦСКА
Технологии
В Калифорнии создали робота для лентяев
Компания МТС подготовила к эксплуатации сети для "интернета вещей"
ООН к 2021 году планирует первый самостоятельный запуск космического корабля
В мире
Команды КНДР и Республики Корея прошли вместе на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Сиднее-2000. Фото из архива Республика Корея предложила КНДР совместный выход делегатов на церемонии открытия Олимпиады
Не менее пяти человек погибли при сходе оползней на юге Калифорнии
Природные аномалии: в США замерзли аллигаторы, сотни летучих лисиц умерли от жары в Австралии
Калейдоскоп
Океан замерз. Житель США снял удивительное видео
Спорткар рок-исполнителя Джонни Холлидея выставят на аукцион
Глава Amazon стал самым богатым человеком в истории
Все круглые столы
Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Наталья Хвир,
Светлана Краюшкина,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Валентин Вашкевич,
Денис Кобрусев,
Татьяна Петрова 13 октября Градостроительная политика в Минске: развитие городских территорий и будущее старых кварталов Круглый стол Василий Ядловский,
Александр Шпак,
Зенон Ловкис,
Дмитрий Лужинский,
Михаил Ковалев 11 августа АПК в системе экономики Республики Беларусь: роль и тенденции развития
Пресс-центр
Пресс-конференция Виктор Каранкевич,
Евгений Воронов,
Леонид Рудинский 21 декабря Настоящее и будущее белорусской энергетики Пресс-конференция Игорь Луцкий,
Владимир Андриевич,
Александр Лукашанец,
Александр Суша 19 декабря Франциск Скорина в энциклопедическом контексте Беларуси Пресс-конференция Иван Коноразов,
Андрей Богдан,
Сергей Красуцкий 6 декабря Современные методы профилактики и лечения алкогольной зависимости, формирования здорового образа жизни, культуры употребления алкоголя Онлайн-конференция Александр Ерин,
Александр Воробьев,
Елена Живицкая,
Виктор Анищик,
Николай Карницкий,
Валерий Карезин 6 декабря Реализация программы подготовки кадров для атомной отрасли Беларуси Пресс-конференция Александр Барауля,
Ри Йонг Сон,
Ким Майонг Ганн,
Вячеслав Бержец 29 ноября VII Международные игры боевых искусств в Минске
Газета 7 дней
Сват, который не терпит смех ради смеха
В четыре руки
Персик с поволокой
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Лидия ЕРМОШИНА. Выборы – от слова «выбирать»
Віктар ЛОЎГАЧ. Партфель дэпутата
Виолетта САЛОДКАЯ. Преграждая путь диверсантам
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия