РЕПОРТАЖ: Желтая подводная лодка передвижного музея-лаборатории появилась в Минске

Первый и пока единственный в своем роде в странах СНГ мобильный музей-подлодка отправился в путешествие по Беларуси. А создали его энтузиасты - сотрудники и воспитанники Центра океанографии "Открытый океан" при содействии партнеров. Сейчас желтый корпус 12-метровой стилизованной субмарины привлекает внимание прохожих на площадке перед культурно-спортивным центром Минского отделения БЖД. Именно здесь первым делом припарковался ЗИЛ-130 с военным прицепом, который оформлен в виде подлодки Карла Шильдера, одного из основателей подводного флота России.

Внутри импровизированного подводного судна разместилась экспозиция, заполненная сверху донизу стендами. Здесь собрано более 100 моделей кораблей и подводных лодок, начиная с бочки Ефима Никонова XVIII века и заканчивая современными атомными субмаринами, вещи моряков-подводников, исследователей водных глубин, подарки белорусских полярников прямиком с Антарктиды. И между всем этим - голубые аквариумы с морскими и пресноводными обитателями.

"Тесновато, зато интересно", - говорит, встречая нас, бывший старшина команды гидроакустиков атомной подводной лодки "Акула" Олег Горбунов. У него сейчас как раз экскурсия для большой - порядка 15 детей - группы ребят из СШ №1. В будущем коллективные заявки будут приниматься в основном на группы до 8 человек.

"Но мы открыты для всех желающих, можно приходить в частном порядке. Когда музей начал работу 7 января (это день рождения Шильдера), у нас побывали более 100 человек. Много родителей с маленькими детьми, даже китайские гости", - добавляет директор Центра океанографии Алексей Азаров.

Тем временем Олег Горбунов показывает детям гидрокомбинезон, рассказывая, как сложно психологически в этой броне пробираться сквозь туннель торпедного аппарата в неизвестность открытой воды - почти как в космос.

От аквариума к аквариуму он знакомит ребят с обитателями разных морей: самым маленьким в мире раком - оранжевым мексиканским, голубым пресноводным лангустом, рыбами-попугайчиками, красными шапочками и санта-клаусами. Некоторые экспонаты - своеобразное эхо ушедших эпох, как, например, самое долгоживущее существо на планете антарктическая губка стеклянница.

Восторг у детей вызывают окаменелые позвонок гигантского доисторического кита, фрагмент секвойи с самого южного материка - свидетель того, что когда-то вместо ледяной пустыни там были тропические леса, а также чучело пингвина с Антарктиды.

"Это так удивительно - узнать, что у Беларуси есть собственная станция на горе Вечерняя в Антарктиде, - признается ученик СШ №1 Влад Шеметов после знакомства с экспозицией. - Стенд, посвященный ей, очень впечатлил. И позвонок кита, и многое другое - все эти лодки". Единогласным "да" встречают дети предложение Олега Горбунова посмотреть на самую большую в мире атомную подлодку "Акула": 24 м в высоту (7-этажный дом) и 174 м в длину. С интересом рассматривают детали авианесущего крейсера "Минск", бортовые самолеты, управляемые торпеды и прочие макеты, редчайший экспонат - индивидуальный дыхательный аппарат первой американской атомной подлодки "Наутилус" - подарок из Атланты.

Самые любопытные задают вопросы особому гостю музея - капитану 1-го ранга, который с 1975 по 1981 год командовал атомной подводной лодкой "Новгород Великий", Владимиру Ворошнину. "Удивительно, но факт: 82 адмирала флота - выходцы из Беларуси, такой маленькой страны в соотношении с Мировым океаном", - говорит капитан.

С особым трепетом Олег Горбунов показывает на бюст знаменитого мореплавателя и исследователя ХХ века Жака-Ива Кусто, чью "Одиссею" по морям и океанам мы сами, наши родители и даже бабушки с дедушками с удовольствием когда-то смотрели по телевизору. "Немногие знают, что у Кусто есть белорусские корни. Его предок Данила Кустов иммигрировал из наших земель, после чего немного сократил свою фамилию", - вещает бывший мичман маленьким экскурсантам.

Кстати, бюст Кусто, как и многие другие экспонаты, украшения, барельефы, выполнены на 3D-принтере, который установлен здесь же, в музее-лаборатории. "Модели кораблей и подлодок, копию Белорусской антарктической станции и прочее - все это мы делали сами. Непосредственно на прицеп я копил два года. Кое-что, как, например, аквариумные фильтры, приобрели за средства европейского мини-гранта, - добавил Алексей Азаров. - Наш центр совместно с ПРООН в Беларуси реализует культурно-образовательную программу "Океан - наше будущее" с целью популяризации знаний о Мировом океане, развития детской и молодежной науки, интереса к практическому естествознанию и экологии, сохранению и рациональному использованию океанов, морей и морских ресурсов".

Музей-лаборатория, следуя своему названию, выполняет две функции. Помимо экскурсий для всех желающих, это место дает пространство для работы научного клуба при Центре океанографии. Он работает на бесплатной основе, но заниматься в нем могут только мотивированные дети. Заявку можно подавать с 10 лет, но еще предстоит пройти испытательный срок. "Главное - чтобы получались интересные работы, - объясняет Алексей Азаров. - Мы с детьми делаем уникальные вещи, наши разработки даже участвуют в экспедициях белорусских полярников. В музее-лаборатории есть три микроскопа, мощный компьютер, симуляторы подводной лодки, сферическая камера, которая дает нескончаемое количество сюжетов для виртуального перископа".

"Перед вами робот-океанограф, - показывает учащийся Минского городского профессионально-технического колледжа железнодорожного транспорта им. Е.Юшкевича Влад Нестер, активный участник научного клуба. - С его помощью в аквариуме можно симулировать различные световые явления: рассветы и закаты, даже грозы". С колледжем, где учится Влад, как и с Минским отделением БЖД в целом, а также Республиканским центром инновационного и технического творчества и некоторыми другими учреждениями, Центр океанографии планирует реализовать еще много задумок.

Члены научного клуба также иногда выступают в роли экскурсовода, наравне с Олегом Горбуновым. "А недели через две у нас появится виртуальный робот-экскурсовод. В каждой из пяти зон экспозиции будет планшет, и виртуальный робот будет появляться и рассказывать об этой части океана. Всего же роботов будет четыре, в том числе энергетик, океанограф, метеоролог. Также наверху музея установим учебную метеостанцию - делаем это совместно с колледжем электроники", - делится планами Алексей Азаров. Он добавляет, что в перспективе экскурсии будут идти на пяти языках. Базовая - на русском - уже записана. Причем это делали ребята из лингвогуманитарного колледжа во время своей практики. Дальше появится экскурсия на английском (с переводом помогает ПРООН), итальянском, немецком и китайском языках.

Наполняться будет и научная, и экспозиционная части музея-лаборатории, школьников здесь будут обучать аквариумистике, биологии, электронике, робототехнике, программированию, технологиям энергосбережения, научной фотографии. Планируется установить коллективную радиостанцию, с помощью которой можно выйти на связь с антарктической станцией. Также появится симулятор гидрофона, который поможет услышать самые разнообразные звуки океана. Коллекцию записей минским энтузиастам уже передали коллеги из Музея Мирового океана в Калининграде.

А недели через три в музей-подлодку переедет столичная знаменитость - предсказатель Краб Петрович.

Передвижная экспозиция будет припаркована возле бывшего Дворца железнодорожников примерно до 16 марта и открыта для посещений с 10.00 до 18.00 ежедневно. В дальнейшем музей отправится путешествовать по городам Беларуси. В первую очередь - на родину известных мореплавателей: вице-адмирала Валентина Дрозда в Буда-Кошелево, вице-адмирала Георгия Холостякова в Барановичи, вице-адмирала Егора Томко в Миоры, а также в Борисов, где прошло детство контр-адмирала Владимира Дронова. Обязательны к посещению несколько городов Витебской области, откуда родом в том числе и сам Карл Шильдер. "Мы уже получили множество приглашений, в том числе и за границу - в мае состоится Международный конгресс подводников в Польше. Когда составим план путешествия - за ним можно будет следить в онлайн-режиме на сайте Центра океанографии по точкам геолокации", - анонсирует Алексей Азаров и приглашает всех погрузиться в мир океана на желтой подводной лодке.

Екатерина КНЯЗЕВА,

Фото Максима ГУЧЕКА,

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