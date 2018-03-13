Ретроспектива "Сумерки и красота: Новая классика японского кино" пройдет 3-8 апреля в Минске

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 3 по 8 апреля в кинотеатре "Пионер" состоится ретроспектива "Сумерки и красота: Новая классика японского кино". Минчанам будут представлены шесть фильмов от ведущих режиссеров Японии, участников и лауреатов крупнейших фестивалей мира.
В рамках недели японского кино будут показаны авторские "жемчужины", в которых самобытность стиля и традиций сочетаются с популярными зрительскими жанрами от мелодрамы, детектива до фантастики и ужасов.
В программу ретроспективы включен фильм "Сияние" в постановке самой известной в мире японской женщины-режиссера Наоми Кавасэ, а также триллер "Фисгармония" от режиссера Кодзи Фукада, который приедет в Минск и лично представит картину минской публике.
Ретроспектива также познакомит с двумя фильмами режиссера Хирокадзу Корээда - еще одного модного фестивального автора из Японии. Это психологический детектив о тайнах правосудия и истине "Третье убийство" и отмеченная мудростью, спокойствием и добротой жизненная драма "Дневник Умимати". Поклонников острых жанров ждут встречи с фильмами "японского Хичкока" Киёси Куросавы: хоррором "Бросающий в дрожь" и экстравагантной фантастической историей о вторжении инопланетян "Пока мы здесь".
Художественный куратор проекта Игорь Сукманов отметил: "Представленные в программе авторы, затрагивая в своих историях сумеречные зоны сознания, никогда не обходят стороной красивую сторону мира. Именно поэтому столь разные картины рифмуются между собой. Именно поэтому "сумерки" и "красота" выведены в заглавие нашей ретроспективы как поэтические "альфа" и "омега" современного японского кино".
Мероприятие проводится Центром визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн" при поддержке посольства Японии и генерального партнера ретроспективы - компании "Джапан Тобакко Интернэшнл ЭсЭндДи" (JTI). Это уже седьмая ретроспектива японского кино, проводимая в Минске при поддержке компании JTI. -0-
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