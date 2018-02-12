Рисунки и гравюры Ивана Шишкина представит выставка в Доме Ваньковичей

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 20 рисунков и гравюр Ивана Шишкина представит выставка в музее "Дом Ваньковичей. Культура и искусство первой половины ХІХ века", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном художественном музее Беларуси, чьим филиалом является Дом Ваньковичей.

На выставке, которая начнет работать 20 февраля, будут экспонироваться рисунки и гравюры выдающегося русского пейзажиста второй половины XIX века. Все они являются собственностью Национального художественного музея, который более полувека целенаправленно собирал коллекцию произведений Ивана Шишкина.

Главным мотивом творчества Ивана Ивановича Шишкина (1832-1898) был русский лес. Славу художника составили не только живописные работы, но и графические листы, выполненные в различных техниках. Сегодня они приобретают особую ценность для знатоков и историков искусства. Графика стала существенной частью наследия художника, обладавшего уникальным даром рисовальщика. В коллекции музея представлены почти все графические техники, в которых работал художник: рисунок графитным карандашом, акварель (редкая для Шишкина), офорт и литография пером. Рисунки Шишкина - это законченные этюдные композиции с точно выверенной детальной проработкой рисунка, свойственной манере художника. Тщательно сделанные, фотографически точные они не становятся сухой протоколизацией формы, но заключают в себе все очарование художественного произведения.

Вход на выставку по билету в музей. Она будет работать до 15 апреля.-0-