6 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Лучшие рождественские песни прозвучат на празднике духовной музыки в Витебске, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный хормейстер Витебского областного методического центра народного творчества (ВОМЦНТ) Дарья Лабуко.
Мероприятие объединит 7-8 января детские академические хоры Лепельской, Ушачской школ искусств, хоровые коллективы, ансамбли, солистов-вокалистов и солистов-инструменталистов различных учреждений культуры Витебской области, а также струнный квартет из Екатеринбурга и детский хор из Нижнего Новгорода.
Выступления пройдут на сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа и Духовной семинарии областного центра. Участники исполнят церковные каноны, рождественские, колядные и народные песни. Органичным дополнением концертов станет выступление батлеечных театров, которые покажут классические рождественские сюжеты.
Организаторами праздника выступают главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского облисполкома, отдел идеологической работы, ВОМЦНТ, Витебский горисполком, Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа и Витебское епархиальное управление БПЦ.-0-
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