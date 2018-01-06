6 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Лучшие рождественские песни прозвучат на празднике духовной музыки в Витебске, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный хормейстер Витебского областного методического центра народного творчества (ВОМЦНТ) Дарья Лабуко.

Мероприятие объединит 7-8 января детские академические хоры Лепельской, Ушачской школ искусств, хоровые коллективы, ансамбли, солистов-вокалистов и солистов-инструменталистов различных учреждений культуры Витебской области, а также струнный квартет из Екатеринбурга и детский хор из Нижнего Новгорода.

Выступления пройдут на сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа и Духовной семинарии областного центра. Участники исполнят церковные каноны, рождественские, колядные и народные песни. Органичным дополнением концертов станет выступление батлеечных театров, которые покажут классические рождественские сюжеты.

Организаторами праздника выступают главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского облисполкома, отдел идеологической работы, ВОМЦНТ, Витебский горисполком, Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа и Витебское епархиальное управление БПЦ.-0-