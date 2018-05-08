РТБД представит музыкально-визуальную программу "Лунный Пьеро"

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сцене Республиканского театра белорусской драматургии 22 мая будет представлена музыкально-визуальная мелодрама "Лунный Пьеро". Постановка по-своему уникальна: мало кто в современном искусстве пытался сопоставить такие разные явления, как произведения Арнольда Шенберга и музыку Вольфганга Моцарта.

Программа "Лунный Пьеро" посвящена творчеству двух совершенно разных композиторов, разделяемых несколькими эпохами, отличающихся стилем и манерой, но схожих в одном: каждый из них был новатором для своего времени.

Композиции Арнольда Шенберга обычно считают сложными для неподготовленного слушателя. Его вокально-инструментальный цикл "Лунный Пьеро" - это обостренная чувственность в стиле "трагического кабаре". Мастерски воплощая гротескную сторону экспрессионизма, композитор передает характерные настроения современной ему переломной эпохи, когда под маской иронии мыслители и поэты нередко скрывали тоску по безвозвратному прошлому, по разрушающимся идеалам. В музыке Шенберга обостренное жизневосприятие сгущается порой до лихорадочных наваждений, а изощренность мелодии граничит с гротеском.

Контрастом к произведению Арнольда Шенберга станут отрывки из Симфонии №41 Вольфганга Амадея Моцарта. В этой симфонии, получившей название "Юпитер" за невиданный прежде масштаб, грандиозность замысла и эпическую стройность воплощения, отчетливо звучат торжество и героика.

Произведения двух гениев будут исполняться в сопровождении видео-арта, который погрузит зрителей в гротескный мир "Лунного Пьеро" и недосягаемое величие "Юпитера".-0-