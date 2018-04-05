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Сардинию глазами художников смогут увидеть посетители выставки в Минске

Культура 05.04.2018 | 11:28

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сардинию глазами художников смогут увидеть посетители выставки, которая откроется в "Гостиной Владислава Голубка" 6 апреля, сообщили БЕЛТА в Национальном историческом музее Беларуси.

Идея организовать в Минске экспозицию о Сардинии родилась в октябре прошлого года, когда в Кальяри проводилась выставка арт-объектов белорусских художников. Во время пребывания на острове художники вдохновились красотами местных пейзажей, красками восхода, эмоциями моря, общением с людьми. Все это нашло отражение в полотнах, которые они успели написать за время пребывания на Сардинии. Итальянские и российские коллеги также посчитали честью присоединиться к проекту "Сардиния - глазами художников".

Выставка будет работать до 15 апреля. Мероприятие организовано при поддержке президиума автономного региона Сардиния (Италия) и СООО "Итало-белорусский центр сотрудничества и образования "Сардиния" (Беларусь).

Сардиния считается реликтовой землей, поднявшейся со дна моря 600 млн лет назад. Главная достопримечательность острова - необычайно прозрачное и красивое море. Пляжи Сардинии покрыты белоснежными или золотистыми песками в зависимости от побережья. Уединенные бухты здесь граничат с карстовыми пещерами, гранитными скалами, дубовыми рощами и соляными озерами, где можно увидеть стаи фламинго.-0-

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выставка, Минск, музей
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