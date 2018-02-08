8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборник белорусской литературы увидит свет в переводе на китайский язык. Об этом сообщил в пресс-центре БЕЛТА директор издательства "Мастацкая літаратура" Александр Бадак.

В планах белорусской и китайской стороны издать белорусскую прозу, поэзию, детскую литературу в переводе на китайский язык. Детская книга в Китае пользуется большим спросом, и это прекрасная возможность популяризировать белорусских авторов, пишущих для детей.

Белорусско-китайский переводческий проект планируется издать в ближайшие несколько лет. В издание войдут как произведения классиков, так и современных авторов. "Проблема не в авторах, проблема в достойных переводах, качество которого имеет большое значение", - отметил Александр Бадак.

Он также рассказал об увидевшем свет в 2018 году в издательстве "Мастацкая літаратура" сборнике "Пялёсткі лотаса і хрызантэмы. Сто паэтаў Кітая ХХ стагоддзя". Книга уникальна тем, что это не сборник одного автора. "Это антология китайской поэзии 20 века, и любой человек может увидеть весь срез литературы Китая. Такая книга в Беларуси выходит впервые. Она представляет целый век, непростой в истории Китая, но очень интересный в литературном плане", - сказал Александр Бадак. Китайская национальная литература особенная, эта книга позволяет больше узнать о великой стране и богатом в духовном плане народе, добавил он.-0-

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