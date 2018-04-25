Серебряные награды завоевали артисты Белгосцирка на фестивале в Пхеньяне

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серебряные награды завоевали артисты Белгосцирка на международном фестивале "Апрельская весна" в Пхеньяне (КНДР), сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.
Артисты Белгосцирка Вероника Рыбчонок и Максим Виноградов с номером "Воздушные гимнасты на полотнах" отмечены в номинации "Групповой номер", а Алена Климович с номером "Антипод" - в номинации "Сольный номер".
XXXI Международный фестиваль "Апрельская весна" проходил с 11 по 18 апреля.-0-
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