Серебряные награды завоевали артисты Белгосцирка на фестивале в Пхеньяне

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серебряные награды завоевали артисты Белгосцирка на международном фестивале "Апрельская весна" в Пхеньяне (КНДР), сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

Артисты Белгосцирка Вероника Рыбчонок и Максим Виноградов с номером "Воздушные гимнасты на полотнах" отмечены в номинации "Групповой номер", а Алена Климович с номером "Антипод" - в номинации "Сольный номер".

XXXI Международный фестиваль "Апрельская весна" проходил с 11 по 18 апреля.-0-