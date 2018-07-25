Серия книг "Асобы" - своеобразное изложение новейшей истории Беларуси

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биографическая серия книг "Асобы" излагает новейшую историю Беларуси через личности. Такое мнение высказал на пресс-конференции директор издательства "Адукацыя і выхаванне" Николай Супранович, передает корреспондент БЕЛТА.

Персоналии книг этой серии - знаковые для страны личности. "Все они мощные в творческом и интеллектуальном плане люди, которые предельно сосредоточены на служении своей родине, которые делают историю. Это своеобразное изложение новейшей истории современной Беларуси", - считает Николай Супранович.

Первая книга серии "Виктор Парфенов: поклонись травинке. Экспедиции в жизнь академика" (автор Владимир Липский) вышла в 2014 году. Сегодня серия насчитывает шесть книг, готовятся к выходу в свет еще три. В серии созданы живые портреты белорусских современников, в числе которых академик Виктор Парфенов, писатель Владимир Липский, знаменитые аграрии Григорий Бобченок и Алексей Скакун, воин-интернационалист и контрразведчик Владимир Гарькавый, первый белорусский космонавт Петр Климук. Каждое издание представляет многогранный портрет личности, жизнь и деятельность этих героев является примером и ориентиром для молодого поколения белорусов.

Сейчас в работе книги о бывшем начальнике уголовного розыска города Минска Викторе Пекарском, известной белорусской поэтессе Раисе Боровиковой, бывшем руководителе аппарата Национальной академии наук Беларуси Петре Витязе.

О жизни героев книг на русском и белорусском языках рассказывают значимые государственные деятели, коллеги, родные и близкие люди, журналисты.-0-

Фото Геннадия Жинкова