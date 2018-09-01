Шорец назвал "Тбилисобу" в Минске уникальным явлением

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник "Тбилисоба" среди прочих дней национальных культур отличается своей уникальностью. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Мингорисполкома Андрей Шорец после встречи с мэром города Тбилиси Каха Каладзе в минской городской ратуше, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это уникальное мероприятие: день города другой страны празднуется у нас. А именно - день города Тбилиси в Минске. Такого нет нигде в мире. С утра до позднего вечера будет очень много активностей", - пояснил Андрей Шорец.

Он отметил, что на основе взаимопонимания развиваются и торгово-экономические отношения. "Сейчас идет работа над открытием магазина грузинских товаров, по рынкам. Общепит, думаю, подтянется. То есть кусочек Грузии в Минске будет представлен", - добавил Андрей Шорец.

Каха Каладзе признался, что не первый раз в Минске и всегда с радостью приезжает в Беларусь, к которой относится с особым душевным теплом. "Очень рад, что отношения наших стран настолько добрые. Сегодняшний праздник - тому подтверждение. Мы покажем все самое лучшее, что есть в Грузии", - сказал он. И добавил, что дальше дружба наших городов и стран будет только крепнуть.

После переговоров оба мэра приняли участие в официальном открытии IV фестиваля грузинской культуры "Тбилисоба", а также прошли по всем его площадкам, которых в этом году заметно больше, чем в предыдущие.

Минчанам покажут новую Грузию - страну, которая вдохновляет на воплощение самых смелых желаний. На празднике можно будет побороть страх высоты, сделать первую татуировку или покрасить волосы в цвета грузинского флага. Главным хедлайнером станет артистка-символ грузинской музыки и мировой лидер джаз-культуры Нино Катамадзе и группа Insight.

Как отметил один из организаторов фестиваля, директор IDS Borjomi Belarus Денис Крупец, к столетию независимости Грузии четвертую "Тбилисобу" готовили с особым размахом. Больше фудкортов и зон активностей на территории от ратуши до Свислочи, список из 100 дел, которые нужно успеть сделать до 2.00 (столько будет работать гастродворик). "Судя по тому, сколько людей на площадках фестиваля было еще до открытия, планку в 100 тыс. посетителей мы преодолеем", - заключил Денис Крупец.-0-