Съемки исторической драмы о судьбе Янки Купалы начались в Беларуси

27 июля, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Начались съемки исторической драмы о судьбе Янки Купалы, передает корреспондент БЕЛТА с натурной площадки Национальной киностудии "Беларусьфильм" в Смолевичском районе.

Режиссер-постановщик Владимир Янковский в беседе с журналистами рассказал, что картина будет на белорусском, русском, польском и литовском языках. Предстоит снять четырехсерийный игровой фильм и киноверсию.

В первый съемочный день на площадке работали юные актеры, которые сыграют Купалу в четыре года, семь и тринадцать лет. Режиссер пока не готов говорить о том, кто сыграет взрослого поэта. "Очень серьезный выбор и очень большой кастинг. Не хочу ошибиться", - подчеркнул он.

Историческая драма повествует о судьбе народного поэта Беларуси Янки Купалы. В образной и поэтической манере в картине раскрываются основные вехи жизненного и творческого пути поэта, совпавшего с наиболее трагическими событиями XX века. Кинопроекту присвоен статус национального фильма. Его планируется закончить к концу 2019 года.-0-